Els musulmans representen el 5% de la població a Espanya

A Espanya viuen 2,4 milions de musulmans, dels quals 1,3 milions són de nacionalitat estrangera i 1,1 espanyols, la qual cosa representa aproximadament el 5 % de la població total, segons les últimes dades de l’'Estudi demogràfic de la població musulmana'.

Elaborat per la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya (Ucide), aquest informe revela que la població musulmana majoritària és l’espanyola (45 %), seguida de la marroquina (36 %) i l’assentament de ciutadans musulmans és més gran en la meitat sud-est del país, especialment Andalusia, seguida de Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i Múrcia.

La Ucide assenyala que, malgrat que el 1996 es va aprovar i va publicar el contingut o currículum de les classes d'Ensenyament Religiós Islàmic, així com el conveni per a la contractació dels professors per impartir l’assignatura, només quinze autonomies compleixen uns mínims legals. Així, a Primària s’atenen les demandes de classes de religió islàmica a les Canàries, les Balears, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura i País Basc; mentre que a Primària i Secundària es donen a Andalusia, Aragó, Ceuta, Melilla, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, Múrcia i La Rioja. Per la seua part, encara no s’atenen aquestes demandes a Cantàbria, Astúries, Galícia i Navarra.

El 85 % de l’alumnat musulmà manca de classes de religió, mentre que el 65 % del professorat de religió islàmica es troba aturat. Segons aquest informe, el 12 % de les comunitats islàmiques a Espanya manca de mesquita o oratori, mentre que el 95 % de les comunitats islàmiques no compta amb cementiri o almacbara.