La Rua de Carnaval de Lleida, amb una cinquantena de carrosses i comparses

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha presentat aquest divendres el programa del Carnaval 2024, que tindrà lloc del 8 al 14 de febrer. El regidor de Festes, Xavier Blanco, i la tinenta d’alcalde Carme Valls han explicat les activitats, com els actes amb la presència del Pau Pi, la cursa de llits o la Rua, que compta amb una cinquantena de carrosses i comparses.

Carme Valls, que és regidora de Bon Govern i Polítiques Feministes, ha explicat que enguany es prepara un dispositiu itinerant Punt Lila Rainbow per a la nit de dissabte de Carnaval, una de les més concorregudes a la ciutat. Seguint el model aplicat la nit de Cap d’Any, la tinenta d’alcalde ha comentat que l’objectiu és evitar les violències masclistes i qualsevol agressió LGTBIfòbica. L’actuació del dispositiu canviarà de zona, donat que la festa es trasllada a altres punts de la ciutat, i es faran rutes per veure els punts foscos i garantir la mobilitat segura. La Guàrdia Urbana serà un punt de referència i a la comissaria s’ubicarà una psicòloga i una persona d’atenció mèdica, per si fos necessari, de les 01 a les 05 h de la nit. A més, està tancant les rutes que s’habilitaran de transport urbà, per oferir un servei nocturn gratuït que, com en el cas de Cap d’Any, oferirà parades a demanda, a més de les ordinàries.

Programa d’activitats

L’activitat comença el dijous gras, el dia 8, amb l’arribada del Pau Pi a plaça de la Paeria i conjuntament amb la banda retocada convidarà petits i grans a la tupinada, a la plaça de la Catedral.

El divendres, a les 19 h, tindrà lloc la Marató de l’Ou a Cappont, cursa d’habilitat i perícia per a totes les edats.

El dissabte serà el gran dia de Pau Pi, amb la passejada carnavalesca amb la Bsumeta i a la tarda amb la Gran Rua de Carnaval. Es preveuen 39 carrosses i 9 comparses. La singularitat de la rua és que l’edat dels participants és molt àmplia, hi participen des d’escoles bressol, AFES i AMPES d’escoles, entitats culturals, socials, d’esplai, grups de jubilats i gent jove.

El diumenge, dia 11, la diversió continua i les disfresses ocuparan els carrers amb la cursa de llits, amb una col·lecció d’andròmines que arriben a la plaça de Sant Joan, on hi haurà l’espectacle d’animació “salta, canta i balla”, de Sac Espectacles. Hi haurà també el ball de vermut i el lliurament de premis de la cursa de llits. A la tarda, a la Sala Martina Castells de la Llotja, hi haurà sessió de ball per a la gent gran.

El dimarts 13, a la sala Alfred Perenya, es presentarà el llibre “Santificaràs les Festes” de Maria Garganté, dins la sèrie Deu Manaments de l’editorial Fragmenta.

I, finalment, el dimecres, a partir de les 18 h, es farà l’Enterro de la Sardina, amb la comitiva i l’acompanyament musical de la Ilerband. En aquesta edició s’ha variat el recorregut i s’inicia al costat de l’Auditori i s’acaba a Blondel.

Novetat a la Rua de Carnaval, amb un jurat per al concurs de carrosses i comparses

El regidor Blanco ha explicat que el concurs de la Rua inclou enguany una novetat, ja que hi haurà un jurat que valori el concurs, amb dues modalitats: per a carrosses i comparses, de premis per un import de 700 euros i de 500 euros respectivament. El jurat serà compost per tres persones de l’àmbit de les arts en viu, que triaran la millor carrossa i la millor comparsa. Tindran tres perfils: maquillatge i caracterització, proximitat a les arts escèniques i coneixement de la festa del Carnaval. Així, es puntuaran, per exemple, la coreografia, l’originalitat, la posada en escena, la integració de la música, etc. La idea és que es pugui valorar la integració de tot el que comporta aquesta expressió artística i que es pugui veure in situ, durant el seguici.

D'altra banda, l’autora del cartell del Carnaval de Lleida és l’estudiant de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol Britney Gerena, que cursa 2n del cicle formatiu de grau superior de Gràfica publicitària. Gerena ha explicat que ha triat dos elements clau per fer la imatge: el Marraco, un ésser fantàstic de significança local i element festiu i de tradició, i la sardina, com a representant de la festa del Carnaval. Els ha fet, ha afegit, amb formes geomètriques per donar-li un toc més contemporani i els colors triats són de celebració, donant-li un toc de disfressa al Marraco.