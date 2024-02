Deu estrictes mesures per la sequera a Catalunya

detail.info.publicated EFE

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha decretat l’emergència per sequera a Catalunya, que comporta a partir d’aquest divendres les restriccions més severes mai vistes i que canviaran la vida de sis milions de catalans.

La fase d’emergència és la més greu de totes i té tres estadis: en el primer (l’actual, amb el sistema Ter-Llobregat per sota de 100 hectòmetres cúbics de reserves), les dotacions d’aigua màxima es redueixen a 200 litres per dia i habitant per a tots els usos (comercial, industrial, lúdic o personal).

Als estadis dos (67 hm3) i tres (33 hm3) descendeixen a 180 i 160 litres, respectivament, mentre s’incrementen altres restriccions.

En total són 239 els municipis que són a la lupa del control de consum per sota de 200 litres, perquè als del Ter-Llobregat (202) s’afegeixen els que ja estaven en emergència pels embassaments de Riudecanyes (Tarragona) i Darnius Boadella (Girona), i l’aqüífer del Fluvià Muga (Girona).

1. Menys pressió a l’aixeta

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja té un pla aprovat per baixar la pressió de l’aigua, encara que no serà una pràctica generalitzada perquè no pot aconseguir en zones edificis alts (no arribaria l’aigua als últims pisos).

La previsió és començar a aplicar-lo en els municipis que més superen el màxim de 200 litres per dia i habitant, que no són els més grans (Barcelona per exemple està en 173), sinó localitats amb urbanitzacions, com Cervelló (282 litres), la Palma de Cervelló (278), Corbera de Llobregat (262), Sant Vicens dels Horts (235) i Begues (213).

On s’apliqui la reducció de la pressió s’estalviarà alguna cosa i, segons les companyies operadores, l’usuari amb prou feines ho notarà.

2. No es pot rentar el cotxe

No es pot rentar el cotxe, tret d’en establiments acreditats per a aquesta activitat que utilitzen recirculació de l’aigua.

3. Continuar estalviant a casa, només recomanacions

No hi ha una restricció efectiva als domicilis, però la recomanació és continuar estalviant tot el possible amb mesures com apagar la dutxa en el moment d’ensabonar-se.

El Govern recomana que el consum domèstic no superi els 90 litres per habitant i dia.

Catalunya tractarà amb el Govern la possibilitat de transferir aigua a Barcelona

4. Una altra manera de netejar els carrers

Per a la neteja d’espais urbans, queda prohibit l’ús d’aigua potable, tret de si és per netejar els residus d’un accident o un incendi, però sí que es permet l’ús d’aigua regenerada o freàtica.

Tanmateix, la majoria de municipis ja utilitzen aigua freàtica, com passa a Barcelona, ciutat que a més està en un consum de 173 litres per habitant i dia, amb marge per tant.

5. Menys aigua per als negocis

En aquesta fase d’emergència, es redueix en un 80% el reg agrícola, en un 50% el de ramaderia i en un 25% l’industrial, el mateix percentatge que s’aplica per a usos recreatius.

El Govern, a més, ha aplicat una moratòria per a noves activitats econòmiques que requereixin un ús intensiu de l’aigua com granges noves o ampliació de les existents, indústries o activitats turístiques i nous plans urbanístics.

6. Nadar en aigua salada

Per Setmana Santa o a l'estiu, si el temps acompanya, el farciment de piscines d’hotels i càmpings només podrà ser amb aigua salada, doncs queda prohibit fer-ho amb aigua dolça en tots els casos.

Això sí, en les fases d’emergència I i II hi ha unes excepcions per a piscines cobertes inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat i de les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada si disposen d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.

Per estalviar un volum d’aigua equivalent a l’empleat en l’ompliment de la piscina, en la fase d’emergència II es tancaran les dutxes.

7. Sense dutxes a la platja ni festes d’escuma

Com va passar l’any passat, a l’estiu no hi haurà dutxes per netejar-se els peus o treure la sal del cos en marxar de la platja.

Així mateix, estan prohibits actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com pistes de gel, festes d’escuma o jocs d’aigua.

8. No es poden regar jardins ni zones verdes

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant privades com públiques, excepte si és per a la supervivència de l’arbratge o jardins botànics públics (en fases I i II) sempre que faci aigües regenerades o freàtiques, com ja fa l’Ajuntament de Barcelona, per exemple.

En cas d’arribar a la fase d’emergència III, el reg amb aigua no potable només es permetrà per a la supervivència d’arbres de caràcter singular o monumental.

9. Remullar només gespa d’esport federat

El reg de camps esportius de gespa natural, o d’altres superfícies que requereixen reg, per a la pràctica de l’esport federat, es podrà dur a terme quan es compleixin certes condicions, com utilitzar aigua regenerada o aigües freàtiques, sempre que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per al proveïment domiciliari i que, mitjançant l’aplicació de mesures d’estalvi addicionals a la mateixa instal·lació esportiva, s’aconsegueixin estalvis d’aigua equivalents al volum d’aigua fet servir en el reg (com tancar dutxes).

10. Fonts i rius més buits

Les fonts ornamentals o llacs artificials no es podran omplir ni totalment ni parcialment, tret de si en ells hi ha fauna en perill d’extinció, per a la qual cosa s’utilitzarà la mínima aigua indispensable procedent de regeneració o capa freàtica.

També es veuran més buits els rius: el Govern ha modificat els cabals mínims als rius Muga, Ter i Llobregat, amb l’objectiu de preservar més aigua als embassaments, una mesura que els grups ecologistes han portat a la Fiscalia en considerar que suposa un dany a la biodiversitat de la zona.