Ofrenes a la Mare de Déu del Blau

Desenes de nenes i les seues famílies es van atansar ahir a la catedral de Lleida per oferir llum i flors a la Mare de Déu del Blau, imatge que originalment estava situada a la part central de la Porta dels Apòstols de la Seu Vella.

Les persones que van acudir al temple en la XV Trobada de Blaus van aprofitar per fotografiar-se amb la verge i veure de prop el seu blau al front. La festa està organitzada cada any per Blaus Lleida, entitat que agrupa unes 165 dones i nenes que porten el nom d’aquesta verge lleidatana.