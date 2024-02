Projecte contra la solitud no desitjada

Un sondeig elaborat per alumnes del col·legi La Salle de la Seu d’Urgell permetrà a l’ajuntament d’aquesta ciutat conèixer les necessitats actuals i de futur de la població de més de 70 anys del municipi. Amb l’estudi a la mà, l’àrea de gent gran de l’ajuntament planificarà accions que permetin millorar la situació del col·lectiu. El projecte, La Solitud no desitjada, una realitat de present i futur, és impulsat pel consistori amb el suport del col·legi La Salle i hi treballen des de fa setmanes alumnes i tècnics municipals.

Ahir va començar la fase de les entrevistes telefòniques. Quatre alumnes de quart d’ESO del centre educatiu són els encarregats de realitzar la diagnosi. Un estudi ha comptabilitzat fins a 295 persones, veïnes del municipi, majors de 70 anys i que viuen soles. Els joves parlaran amb 200 persones. Disposen d’una llista de números de telèfon, sense la identitat de la persona amb la qual parlaran, per protegir així la seua privacitat. L’ajuntament va presentar ahir la iniciativa. La regidora de Persones Grans, Paqui Gómez, va explicar que l’objectiu és obtenir les dades i la informació necessària per tenir una radiografia adequada de les necessitats i peticions del col·lectiu “per adequar les actuacions i polítiques socials que aplicarem els propers anys”. Per la seua part, la directora de l’escola, Anna Sansa, va destacar que la iniciativa forma part del projecte Aprenentatge i Servei del centre, que “ens permet potenciar els valors d’implicació dels alumnes en les necessitats que ens envolten, per aconseguir una educació més integral i no només acadèmica”.

Els resultats de l’informe estaran llestos a l’abril

■ Els estudiants del col·legi La Salle pregunten als avis de la capital de l’Alt Urgell sobre la situació econòmica, familiar i de salut i els demanaran que opinin sobre els serveis que consideren que falten a la ciutat o que han de ser reforçats. Hauran de tenir enllestits els resultats a mitjans del mes d’abril vinent per tal de presentar-los públicament.