Alpicat es converteix en símbol de la lluita contra el càncer amb un concert solidari

Alpicat es va convertir ahir en símbol de la lluita contra el càncer. El pavelló municipal va acollir l’acte central a Ponent del Dia Mundial contra aquesta malaltia, que es commemora avui amb el lema Tots contra el càncer. Més de 200 persones de 14 corals lleidatanes van unir les seues veus durant un concert solidari que tenia un doble objectiu: d’una banda, recaptar fons per a la cartera de serveis gratuïts que ofereix l’Associació Contra el Càncer als pacients oncològics i els seus familiars, i d’una altra, sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta malaltia que l’any passat es va diagnosticar a més de 2.000 persones a l’Hospital Arnau de Vilanova. Durant l’acte, la jove d’Alpicat Àgueda Gasión va llegir un manifest en el qual va reivindicar la importància de visibilitzar el càncer i el seu impacte en la societat, una conscienciació més gran per propiciar la detecció precoç i incrementar els recursos que es destinen a la investigació oncològica perquè augmenti la taxa de supervivència. Edificis de 75 municipis lleidatans s’il·luminaran avui de verd per mostrar el seu suport en la lluita contra el càncer.