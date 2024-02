Mor un dels goril·les del Zoo de Barcelona, el Xebo

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un dels animals més longeus del Zoo de Barcelona, el goril·la Xebo, ha mort aquesta passada matinada, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. L'animal, d'edat avançada, ha mort després d'un procés de debilitació que no s'ha pogut revertir malgrat l'atenció prestada per part dels veterinaris i cuidadors del parc. Tenia 39 anys, per sobre de l'esperança màxima de vida d'aquesta espècie en el seu hàbitat natural. Va néixer al Zoo de Rotterdam el 6 d'octubre de 1985 i va arribar a Barcelona l'any 1996, en el marc del programa de conservació ex situ EEP de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA). Es tractava d'una espècie de goril·la en perill crític d'extinció, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Al llarg dels més de 27 anys que ha viscut al Zoo de Barcelona, el Xebo ha conviscut amb altres goril·les femelles, els seus fills i filles i també una neta. Durant aquest període, ha tingut un total de quatre parelles –la Kena, la Virunga, la Machinda i la Makena–.

Una espècie en perill crític d'extinció

El Xebo era un goril·la de plana occidental (Gorilla gorilla gorilla), una de les quatre subespècies de goril·les que habiten a l'Àfrica central occidental. Concretament, al sud del Camerun, República Centreafricana, Gabon, República del Congo, Guinea Equatorial i nord d'Angola. Es tracta d'una espècie en perill crític d'extinció, segons la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), que compta amb un programa de conservació ex situ EEP de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA) del qual el Xebo en formava part.

Aquests goril·les viuen en grups estables formats per una desena d'individus i liderats per un mascle adult reproductor, comunament denominat "esquena platejada", en referència al pelatge canós de l'esquena que els caracteritza. Les principals causes del seu estat de conservació crític són la destrucció de la selva per introduir cultius, l'extracció de minerals, la caça furtiva, el tràfic il·legal i la caça pel consum de carn.

A més del Xebo, formen part d'aquest programa de conservació ex situ del goril·la de plana occidental un total de 462 individus, repartits en 69 institucions d'arreu d'Europa. El Zoo de Barcelona participa en aquest programa contribuint, sobretot, a la conscienciació de la necessitat de conservar l'hàbitat natural d'aquesta espècie en perill crític d'extinció; així com participant en nombrosos projectes de recerca.