La Guàrdia Civil aprofita la lletra de 'Zorra' per a un TikTok sobre multes i detencions

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha publicat un vídeo a TikTok amb la cançó guanyadora del Benidorm Fest 2024, 'Zorra' de Nebulossa, en el qual aprofita la lletra de la primera estrofa de la cançó per mostrar multes, controls i detencions.

Amb aquest vídeo, la Guardia Civil juga amb la lletra del tema: "Ya sé que no soy quien tú quieres" mentre mostren un control de trànsit; "Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza" amb un registre d’un automòbil i "Cambiar por ti me da pereza" per a una detenció.

Així és el vídeo que en menys de 24 hores ha aconseguit gairebé 300.000 visites a la xarxa social. El TikTok, això sí, eludeix la part en la qual el públic crida "Zorra, zorra, zorra," tal com comenten alguns usuaris a les xarxes socials.

En tot just dos dies, 'Zorra' --la cançó amb què els valencians Nebulossa van guanyar tant el jurat com el televot del Benidorm Fest-- ha aconseguit més de 2,5 milions de visualitzacions a YouTube.