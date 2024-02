Balaguer ofereix els seus escenaris més emblemàtics com a plató de rodatge

La ciutat de Balaguer vol convertir-se en plató de cine i televisió a l’adherir-se a la Catalunya Film Comission (CFC), un servei públic i gratuït de la Generalitat que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de facilitar els rodatges a tot el territori i d’estimular la indústria cinematogràfica catalana. Des de la CFC es construeix una xarxa d’oficines d’atenció als rodatges de tot Catalunya, que es posen a disposició de les produccions audiovisuals. En aquest sentit, la capital de la Noguera ofereix alguns espais més emblemàtics com la plaça del Mercadal, els carrers del centre històric, el Xalet Montiu, la muralla medieval, el Castell Formós, el claustre de Sant Domènec i les Franqueses com a escenaris audiovisuals. Totes les localitzacions que proposa la capital de la Noguera es poden consultar al catàleg de la Catalunya Film Comission. La regidora de Cultura, Carme Puigpelat, va assegurar ahir que aquesta adhesió servirà per promocionar la ciutat des del punt de vista cultural i turístic. En la mateixa línia es va expressar l’alcaldessa, Lorena González, que va destacar que “és una manera de vendre la ciutat” i espera que s’hi gravi una gran producció perquè “la ciutat es torni viral”.

Per una altra banda, aquesta setmana ha arribat a les llibreries el llibre Catalunya, plató de cinema de l’escriptor i periodista Daniel Romaní. Al llibre emprèn un viatge pels principals escenaris en els quals s’han rodat pel·lícules com Alcarràs i sèries de totes les èpoques com Vida privada, al municipi de Cervera.

La ciutat s’ha adherit a la Catalunya Film Comission, que compta amb més de 230 membres