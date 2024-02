L'Hospital del Mar porta a terme una cirurgia pionera a Catalunya per tractar l'apnea del son amb un neuroestimulador

detail.info.publicated AGÈNCIES

L'Hospital del Mar ha implantat una cirurgia pionera a Catalunya per tractar l'apnea del son. Es tracta d'un neuroestimulador que s'implanta sobre el nervi que controla el moviment de la llengua dels pacients. Es fa amb una intervenció quirúrgica mínimament invasiva, que permet oferir una alternativa per a les persones que no toleren el tractament estàndard. Aquest és la pressió positiva continua a les vies respiratòries (CPAP), un dispositiu que transmet pressió a la via aèria a través d'una mascareta que cal portar mentre es dorm per assegurar una bona respiració nocturna. Es calcula que a l'estat hi ha entre 1,2 i 2,1 milions de persones amb apnea del só però només el 10% estan diagnosticades.

Entre les diagnosticades i en tractament, gairebé la meitat no toleren el tractament amb CPAP. El cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital del Mar, el doctor Jacinto García-Lorenzo, explica que fins ara no es podia oferir cap alternativa a aquest col·lectiu i per això ha destacat la importància d'aquest neuroestimulador.

La implantació es fa gràcies a una incisió de només sis centímetres sota la mandíbula del pacient. Es busca que entri en contacte amb les dues branques, a banda i banda de la llengua, del nervi hipoglòs, que és el que controla el múscul genioglòs, el de més volum de la llengua. L'objectiu és incrementar la quantitat d'aire de la via aèria durant la son a través de la implantació del neuroestimulador que actua selectivament sobre les fibres del nervi hipoglòs, ha detallat la metgessa adjunta al servei, la doctora Paula Mackers.

El dispositiu s'activa vuit setmanes després de la cirurgia. A partir de llavors, el pacient només s'ha de posar un pegat sota el mentó per subjectar el xip d'activació. "Aquesta estimulació fa que els músculs de la llengua es contreguin, amb la intenció de mantenir obertes les vies respiratòries", explica García-Lorenzo. El dispositiu només ha d'estar actiu durant les hores de son.

Les primeres cirurgies es van fer el 21 de setembre en dos pacients, de 52 i 67 anys, amb apnea del son greu i en els que no havien funcionat altres alternatives. Ara els dos han activat els dispositius i han notat una immediata millora a la qualitat de la seva son.

Per beneficiar-se del tractament és necessari superar una prova que avali la idoneïtat de sotmetre's al tractament, així com complir els criteris d'inclusió. En primer lloc, patir apnea del son moderada o severa.

La coordinadora de la Unitat Multidisciplinària del Son de l'Hospital del Mar, Núria Grau, ha destacat que aquest nou procediment permet individualitzar i personalitzar quina és la millor opció terapèutica en cada pacient.