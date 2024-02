Les incidències per falta de medicaments creixen un 30% el 2023

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les farmàcies han registrat "un increment notable" de les incidències per falta de subministrament que han afectat un total de 475 medicaments el 2023, amb problemes de dispensació a 92 fàrmacs setmanals, el que suposa un 30% més que l’any passat, quan les notificacions van ser de 71, i el 7% dels fàrmacs amb alertes no són substituïbles. No obstant, aquest augment és lluny de l’increment del 150% que es va experimentar l’any passat. Així, es desprèn del Balanç 2023 d’incidències en el subministrament de medicaments presentat aquest dijous al 23 Congrés Nacional Farmacèutic, que reuneix al Palau de Congressos de València a més de 2.000 farmacèutics de tot Espanya fins divendres vinent sota el lema 'Transformant la sanitat amb el farmacèutic'.

L’estudi –amb dades del CISMED, el Centre d’Informació sobre el Subministrament de Medicaments– ha estat presentat pel president del Consell General de Farmacéuticos Jesús Aguilar Santamaría, el vicepresident del Consell General de Farmacèutics, Juan Pedro Rísquez, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València, Jaime Giner.

Així, Rísquez ha explicat que el sistema d’informació CisMed permet tenir una "radiografia de la situació dia a dia" ja que permet comunicar a les farmàcies adherides –més de mil– els medicaments que registren faltes de subministraments. De fet, el 56% de les alertes detectades no són problemes de subministrament comunicades per l’Agència Espanyola del Medicament. Sobre això ha explicat que aquest increment de les incidències es va registrar principalment en el primer trimestre de l’any, arrossegada des de 2022 per la falta de medicaments antibiòtics amb amoxicil·lina pediàtrica fins assolir el pic el mes d’abril. A partir d’allà, s’ha anat corregint al llarg de l’any amb una tendència decreixent que ha continuat en aquest inici de l’any i preveuen que l'estabilització continuï el 2024.

L’altre gran grup amb importants problemes de subministrament han estat els medicaments antidiabètics pertanyents al grup terapèutic d’anàlegs al pèptid similar al glucagó (GLP-1), amb una tendència ascendent des de mitjans d’any.

La durada mitjana d’una incidència de subministrament se situa en alguna cosa mes quatre setmanes, encara que sol ser un problema recurrent al llarg de l’any. Els apotecaris dediquen unes deu hores a la setmana a buscar els medicaments que necessiten els ciutadans.

En concret, la probabilitat que un medicament amb incidència en el subministrament segueixi la setmana següent en aquesta situació és del 80%. Tanmateix, ha destacat que en el 90% dels casos poden ser substituïts per un altre fàrmac, però hi ha un 7% de les receptes que són insubstituïbles i que afecten a totes les patologies. Sobre això, el president del Consell General de Farmacéuticos Jesús Aguilar Santamaría, ha explicat que la falta de subministrament és un problema global a la Unió Europea, com es va veure en pandèmia, per descolalitzar les plantes de producció. Per això, ha assenyalat que la solució "no és fàcil ni serà ràpida" que requereix canvis "estructurals" des d’una estratègia europea que passin per una reindustrialització, la qual cosa comportaria a més importants moviments econòmics.

Els deu medicaments més informats són Efferalgan, Orfidal Primperan, Nutrasona, Celestone Cronodose, Ibuprufeno Aristogen EFG, CondroSulf, Ozempic, Iboprufeno Kern Pharma EFG i Paracetamol QualiGen EFG.