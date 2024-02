Salut indemnitza una família amb 1,5 milions d'euros per la paraplegia del fill després d’una operació senzilla

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’asseguradora del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha indemnitzat amb 1,5 milions d'euros una família per la paraplegia i altres seqüeles greus que pateix el fill a causa d’una infecció en el procés anestèsic d’una operació a l’Hospital Sant Joan de Déu. El 2019, el Luca, que tenia un any, va ser operat per fer-li baixar el testicle dins l’escrot (orquidopèxia), una cirurgia senzilla i ambulatòria, però poques hores després, va ingressar amb un diagnòstic compatible amb una sèpsia. L’advocada de la família, Luisa Blanco, de l’associació El Defensor del Pacient, afirma que, en l’anestèsia, es va inocular al Luca un bacteri d’origen intestinal (E. Coli) i que, a més, va patir un retard diagnòstic de la infecció un cop ja estava a l’UCI.

La família del Luca va interposar una demanda per mala praxi mèdica després que el seu fill, que ara té cinc anys, quedés paraplègic en patir una greu infecció en una cirurgia. Ara han arribat a un acord amb la companyia asseguradora del CatSalut, que consisteix en una indemnització d’1,5 milions d’euros.

En una roda de premsa aquest dijous a Barcelona per explicar el cas, l’advocada Luisa Blanco i els pares, l'Òscar i la Carla (per preservar la intimitat del fill no han donat els cognoms), han assenyalat que han acceptat la indemnització perquè el Luca necessita moltes cures i tractaments, que suposen una despesa important que la família no pot seguir assumint. El pare va deixar la feina per cuidar el Luca i la mare ha continuat treballant perquè en necessiten el sou.

El Luca té una paraplegia, pateix problemes d’incontinència amb necessitat de sondatges i també porta una vàlvula al cervell que li van col·locar arran d’una hidrocefàlia, una altra complicació de la infecció. “El Luca començava a caminar aleshores i ja no ho va poder fer”, ha expressat l’advocada, que ha deixat clar que no hi ha cap indemnització que pugui compensar seqüeles com aquestes a un nen.

Blanco ha exposat que el Luca va anar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per una cirurgia considerada “banal”, però que l’endemà va haver-hi d’ingressar per febre i malestar. L’advocada de la família explica que el nen va anar empitjorant i que ningú va relacionar-ne la infecció amb l’anestèsia de l’operació, aplicada a la part baixa de la columna, molt a prop de l'anus.

Quan portava una setmana ingressat, van observar que el bebè tenia un bony a la zona lumbar de la punció de l’anestesia, que van identificar com una acumulació de grassa a través d'una ecografia. Però el dia següent, el nen no podia moure les cames i una ressonància magnètica va revelar un abscés (acumulació de pus) que li comprimia la medul·la, que li va provocar la paraplegia.

L’advocada defensa que s’havia inoculat E. Coli en la punció de l’anestèsia a la zona de la columna vertebral, després que un cultiu confirmés la presència del bacteri, i ho atribueix a “una deficient tècnica asèptica” en l’operació. També parla d’un retard diagnòstic “greu” i “inacceptable” durant l’ingrés posterior per la infecció, que va suposar “negar-li el tractament necessari” i “urgent”.