Any nou Xinès: quan és i com se celebra

L'Any Nou Xinès és la celebració més important de la Xina. El calendari oriental xinès està basat en un calendari lunisolar: utilitza com a referència les dates de la fase de la lluna i també l’època de l’any solar a diferència del tradicional calendari occidental, el qual es basa exclusivament en el calendari solar.

Enguany, l'Any Nou Xinès se celebra el dia 10 de febrer i l’animal que representa el 2024 al calendari xinès és el dragó. El dia de l'Any Nou canvia de data, però sempre se situa entre el 21 de gener i el 20 de febrer. La data de celebració d’aquesta festivitat està marcada pel calendari lunar xinès. Segons aquest calendari, l’Any Nou correspon al primer dia del calendari lunar. Sempre és un dia amb lluna nova, és a dir, la segona lluna nova després del solstici hivernal.

Any Nou Xinès se celebra amb una reunió familiar en la qual es donen regals i sobres vermells. A més, en multitud de ciutats xineses hi ha celebracions públiques amb focs artificials i altres de tradicionals com danses de lleons, danses de dragons i actuacions de caràcter imperial com, per exemple, el casament d’un emperador.