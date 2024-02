El Bisbat de Solsona planteja que les investigacions d'abusos a menors haurien d'anar més enllà de l'Església

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell, ha destacat la "bona feina" que està fent l'Església per investigar i prevenir abusos a menors i ha plantejat que aquesta feina s'hauria de fer en altres àmbits socials. En una compareixença davant la Comissió d'Investigació de la Pederàstia a l'Església, ha detallat que ells no tenien cap denúncia però van treballar sobre "rumorologia" fins arribar a dos possibles cassos de dos mossens, ja morts. Ha plantejat però que hi poden haver més víctimes que no volen explicar-ho. La Comissió portarà a la Mesa la incompareixença per segon cop del canceller i secretari general del Consell Diocesà del Bisbat de Vic, David Gómez.

Carbonell ha explicat la feina que s'ha dut a terme des del Bisbat de Solsona per trobar possibles casos d'abusos, així com de prevenció. En el seu cas, no hi ha cap denúncia interposada però s'han analitzat arxius des del 1930 i s'ha conclòs que hi van haver dos possibles casos d'abusos a menors, per part de dos mossens que ja han mort. Per això, ha apuntat que no han pogut anar més enllà. Tot i això, ha posat en valor que s'ha demanat perdó a les víctimes i que aquestes ho han agraït. Aquests casos es van donar a conèixer en un informe que es va fer públic fa anys. La delegada ha posat aquesta tasca com a exemple de la "bona feina" que està fent la Conferència Episcopal en l'àmbit de la pederàstia.

Carbonell ha dit que les dades mostren que un de cada 5 casos d'abús és intrafamiliar i ha destacat la importància de crear entorns segurs per als menors en qualsevol context. És per això, que ha plantejat que la feina d'investigació que està duent a terme l'Església es faci "en molts més àmbits i no només dins de l'església catòlica".

Canvis i bones pràctiques

Des del Bisbat s'ha elaborat també un protocol que posa el focus en la prevenció i en les bones pràctiques. En aquest sentit, ha plantejat que hi ha coses que s'havien fet sempre que ara s'han de repensar. Per exemple, ha manifestat que abans el mossèn participava dels campaments amb els infants i joves i era un més. "Avui dia no pot ser-ho i us he de dir que és una pena", ha declarat. El perfil dels casos que han tractat des de Solsona és el de persones que ara ja tenen uns cinquanta anys. Carbonell ha insistit que s'ha de respectar també aquells que no ho volen fer públic i ha dit que això "no es fa amb la voluntat de voler tapar res". Ha explicat també que en cap cas s'han demanat indemnitzacions.

S'elevaran a la mesa les incompareixences

A banda de Carbonell, aquest divendres també havia de comparèixer en qualitat de testimoni el canceller i secretari general del Consell Diocesà pels Assumptes Econòmics del Bisbat de Vic, David Gómez. Era el segon requeriment ja que dilluns tampoc hi va anar, tot i que llavors es va excusar. Aquest divendres però no ho ha fet. Davant d'això, la comissió elevarà la situació a la Mesa del Parlament "perquè en doni compte al ministeri fiscal per substanciar la responsabilitat penal que li pugui correspondre", segons ha explicat la presidenta de la comissió, Susanna Segovia.