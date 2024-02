Condemnen a 42 anys de presó un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones

detail.info.publicated acn

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 42 anys de presó un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones. Estaven embarassades o acabades de parir. Els abusos estan documentats entre 2013 i 2016, tant en un local de Sant Cugat del Vallès com a la clínica Néixer a Casa de Barcelona. Se centrava sobretot en tractaments d'osteopatia abans i després del part i s'aprofitava del seu reconeixement professional i la seva relació de confiança amb les seves pacients. En total, l'Audiència li imposa 42 anys de presó per diversos delictes d'abús sexual continuat amb penetració i sense. A més, el condemna a 40 anys d'inhabilitació i al pagament de 36.000 euros d'indemnització a 21 dones. També li prohibeix apropar-se a les víctimes.

En la seva sentència, l'Audiència constata que entre l'estiu del 2013 i finals del 2016, Sergi M es va aprofitar de "l'extraordinària confiança que les pacients tenien en ell degut a la seva professió i a la reputació que tenia tant en els entorns del part natural com d'acompanyament a la maternitat i la lactància". Considera provat que va portar a terme "sota l'aparença de pràctica professional una sèrie d'actuacions la finalitat de les quals era satisfer les seves apetències sexuals". "Els fets no estaven justificats pel tractament de les dolències per les quals les víctimes van anar a visitar-se", conclou.

Un dels casos denunciats és el d'una dona que el juny del 2016 va acudir a la clínica per problemes estomacals. En la primera consulta, el fisioterapeuta, sense el consentiment de la víctima, va treure-li la samarreta i li va pressionar els pits molt fort. Li va separar els llavis vaginals i li va tocar en un punt on li va causar un fort dolor, fent moviments circulars, que la víctima no va entendre. La dona va acudir fins a set cops a la consulta, i l'acusat sempre hauria actuat de la mateixa manera. En una ocasió, fins i tot, li hauria introduït un dit a la vagina i un altre a l'anus, sense cap consentiment de la pacient. L'home va practicar tocaments similars amb penetracions i sense a la resta de denunciants.

La fiscalia li demanava 111 anys de presó i d'inhabilitació i 255.000 euros d'indemnització a les víctimes per un delicte continuat d'abús amb penetració, vuit delictes d'abús amb penetració, 12 delictes d'abús, i dos d'abús continuat.