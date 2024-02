Els metges de família demanen que el preu del paquet de tabac pugi a 12 euros

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha demanat aquest dijous als ministeris de Sanitat i Hisenda que el preu del paquet de tabac s’encareixi fins els 12 euros ja que el cost mitjà d’aquest producte a Espanya és el més baix de la Unió Europea, amb un cost mitjà de 4,90 euros.

En una nota de premsa, la semFYC ha afirmat que amb l’encariment del preu del tabac s’aconseguiria una reducció de l’hàbit de fumar d’entre el 10 i el 15%.

Aquesta societat ha recordat al govern espanyol que aquesta mesura, juntament amb impulsar regulacions més restrictives de vapejadors i cigarros electrònics, va en línia a complir el compromís de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de reduir un 30 % el consum de tabac l’any 2025.

A més, la semFYC s’ha dirigit al Ministeri d’Hisenda, al qual ha recordat que en la majoria dels països europeus la tributació del tabac se situa entre el 80 i el 90 %, mentre que a Espanya els impostos sobre aquest producte són en el 51 %.

Per a aquesta societat, l’aplicació de l’augment del preu del paquet "integrat a un pla de deshabituació del tabac compleix les expectatives establertes".

També reclamen més accions, com "la inclusió de tots els ministeris en l’enfocament integral sobre el tabaquisme, no limitant-se únicament al Ministeri de Sanitat", la igualació dels productes derivats del tabac, com a vapejadors o tabac escalfat, amb el tabac tradicional en termes de tributació i regulació d’espais.

Demanden, igualment, l’ampliació de les àrees exteriors lliures de fum, l’empaquetament estàndard i la prohibició de fumar en vehicles privats.