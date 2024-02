detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi d’investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’IQAC-CSIC ha trobat que el producte metabòlic d’un fàrmac contra el càncer "obre una via" de tractament del Parkinson al demostrar una potencial activitat en neurones derivades de pacients d’aquesta patologia i una acció sinèrgica, juntament amb el fàrmac original, en cèl·lules de càncer de pròstata.

Els fàrmacs, a més de la seua funció terapèutica, es transformen bioquímicament per acció de la maquinària metabòlica, una biotransformació que té com a resultat una desaparició gradual del fàrmac, que es va convertint als seus metabòlits, que poden assolir altes concentracions en l’organisme, ha informat aquest divendres l’Idibell en un comunicat. L’estudi, publicat a la revista 'Cell Chemical Biology', ha demostrat que el fàrmac Rucaparib, medicament utilitzat en quimioteràpia del càncer d’ovari o de mama i ara també en el de pròstata, i el seu principal metabòlit M324 exhibeixen "activitats diferencials".

El treball ha analitzat Rucaparib i M324 fent una predicció computacional de l’activitat del metabòlit i es descriu la síntesi de M324 i el seu assaig biològic, demostrant que tenen activitats diferencials i actuen de forma sinèrgica en algunes línies cel·lulars de càncer de pròstata.

L’estudi ha descobert que M324 redueix l’acumulació de la proteïna a-sinucleína –un component important dels cossos de Lewy- en neurona derivades de pacients de Parkinson, una malaltia en què les neurones no produeixen les quantitats suficients del neurotransmissor dopamina. La sinergia demostrada entre Rucaparib i M324 en línies cel·lulars de càncer de pròstata podrien tenir impacte en assajos clínics per a estadis avançats d’aquest tipus de càncer, i el fet que aquest metabòlit sigui capaç de reduir l’acumulació anormal d’a-sinucleïna en neurones derivades de cèl·lules mare d’un pacient de Parkinson, posa en evidència el "potencial terapèutic" i la seua possible aplicació farmacològica per al tractament d’aquesta malaltia.