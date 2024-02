Lleida activa dos punts Lila-Rainbow i tres línies de bus de matinada durant el Carnaval

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha activat amb motiu del cap de setmana de Carnaval el dispositiu itinerant Punt Lila - Rainbow i més línies de bus urbà, que estaran operatives la nit i matinada des del dia 10 fins a l’11 de març. La tinenta d’alcalde Carme Valls, regidora de Bon Govern i Polítiques Feministes, ha explicat que “un cop constatat el bon funcionament del dispositiu de Cap d’Any, La Paeria torna a apostar pel dispositiu itinerant Punt Lila - Rainbow per a la nit de dissabte de Carnaval i per la matinada. Tenint en compte que aquesta festa és una una de les més festives a la ciutat, i per evitar la possibilitat de violències masclistes i qualsevol agressió LGTBIfòbica”. Per Carnaval, l’actuació del dispositiu canvia de zona, donat que la festa es trasllada a altres punts de la ciutat, i es faran rutes per veure els punts foscos i garantir la mobilitat segura.

La tinenta d'alcaldia Carme Valls ha presentat el dispositiu.Ajuntament de Lleida

Dos Punts Lila - Rainbow

La Guàrdia Urbana serà un punt de referència i a la comissaria s’hi ubicarà una psicòloga i una persona d’atenció mèdica, per si fos necessari, de les 01.00 h fins a les 05.00 h de la matinada. S’activaran els i les Agents d’Atenció Lila - Rainbow per la matinada del dia 11 de febrer, des de les 01.00 h fins a les 05.00 h de la matinada en 2 punts: Zona de vins, Zona Alta i pubs (fins a l’establiment Cotton) i Cappont i polígon (fins a l’establiment Biloba) S’habilita també una línia de telèfon per contactar amb els equips d’agents d’atenció Lila/Rainbow que és el 613475909

Servei de bus de matinada

El dispositiu que preveu l’Ajuntament de Lleida també contempla transport nocturn en bus urbà gratuït amb parades de baixada a demanda, a més de les ordinàries. Es tracta de serveis especials de les línies de bus, per la matinada del dia 11 de febrer, des les 01.00 h fins a l’inici de l’horari habitual del servei: Un vehicle a l’L2, cada 30 minuts; dos vehicles a l’L6 cada 30 minuts, i tres vehicles de l’L7 també amb freqüència cada 30 minuts. Les persones que ho necessitin podran agafar gratuïtament aquestes línies de bus a les parades habituals i la baixada es podrà fer a demanda. A més, als vehicles hi haurà els Agents de Suport a qui es podrà demanar ajuda per contactar amb els equips d’Atenció Lila - RAinbow en cas d’agressió masclista o LGTBIFòbica, o davant de qualsevol dificultat.

Valls reitera “la tolerància zero davant les violències masclistes i LGTBIfòbiques i que la voluntat de l’equip de Govern és continuar amb aquest tipus de dispositiu les nits on hi ha més afluència de gent”. També ha apuntat que es compta amb el programa Nits Q Lleida, que es treballa des de fa anys a la Paeria i contempla crear entorns segurs i saludables a la ciutat.