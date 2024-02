On són els turistes xinesos?

detail.info.publicated EFE

Sols o en grups, els turistes xinesos eren omnipresents fa cinc anys. La potència asiàtica era la font més important de turistes i ingressos del turisme global, un lideratge que va acabar amb la covid-19 i que encara no ha tornat, amb ruïnoses conseqüències per a la indústria i les destinacions predilectes.

Jenny Zhuang, executiva de 53 anys, va començar a viatjar fa dos dècades, recorrent països africans, del sud-est asiàtic o el Regne Unit en grups organitzats -una de les característiques del "boom" del turisme xinès-, però va deixar de fer-ho després de la pandèmia.

"Sento que no és segur viatjar a l’estranger. Ara, quan em trobo amb amics de fora, he de considerar si tenen el virus i també em preocupa la seguretat. Volia anar als Estats Units però no són amigables amb els xinesos", comenta a EFE l’executiva.

Pandèmia i alentiment econòmic

La pandèmia i el tancament de fronteres imposat per la Xina, que no va aixecar fins finals de 2022, van paralitzar els desplaçaments des de i cap a la segona economia mundial de forma radical.

Mentre el 2019 es van registrar 156 milions de viatges des de la Xina a l’estranger i els seus turistes van gastar 254.000 milions de dòlars, consolidant-se una tendència creixent des de 2011, els desplaçaments van caure gairebé un 90 % a l’any següent amb la crisi sanitària, segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

Les xifres no van remuntar fins 2023, una vegada es van reobrir les fronteres, amb uns 87 milions de viatges des de la Xina aquell any, d’acord amb l’Institut d’Investigacions de Turisme de la Xina.

Al marge de l’impacte dels tres anys de confinaments en la psique xinesa, els analistes contemplen diverses causes darrere d’un major conservadorisme en la despesa, entre elles els riscos de deflació, una crisi immobiliària que no ha tocat fons i la falta de confiança dins del sector privat domèstic.

Año Nuevo Lunar: ocasió per viatjar

Les ganes de viatjar dels ciutadans xinesos s’enfronten aquests dies a una prova de foc: el Año Nuevo Lunar (10-17 de febrer), la festivitat més important del país que sol aprofitar-se per tornar al lloc d’origen.

És el cas de Jie Qi, consultora de 36 anys resident en Pequín, a qui el continua atraient la idea d’anar a l’estranger "per conèixer diferents cultures", sobretot després de la pandèmia, però reserva aquests dies per visitar la seua família a la província central d’Hunan.

El diari oficialista Global Times augura victoriós que el turisme experimentarà aquest Año Nuevo Lunar "el millor moment dels últims cinc anys", vaticinant una tornada a les xifres de 2019, amb especial repercussió a Tailàndia i Singapur, dos de les destinacions preferides dels xinesos.

Però des de Tailàndia, el país més visitat per oriünds de la Xina abans de la pandèmia, no es veu tan clar. "Encara que s’espera un augment en enclavaments turístics populars com Bangkok, Chiang Mai i Phuket, és improbable que s’assoleixin els nivells d’abans", afirma a EFE Michael Marshall, director de S Hotels & Resorts.

L’Autoritat de Turisme de Tailàndia (TAT) assegura a EFE que espera rebre uns 177.000 visitants xinesos durant aquest període vacacional i un total de 8 milions el 2024 (per sota dels 11 milions de 2019), de manera que s’embutxacarà aquest any 197.000 milions de baht (prop de 5.500 milions de dòlars dels EUA).

Una xifra voluminosa però que és tot just un terç del dispendi dels turistes xinesos al país el 2019, quan es van deixar en total 543.707 milions de baht (uns 15.000 milions de dòlars dels EUA), segons TAT.

Altres destinacions i nou perfil del viatger xinès

Encara que les destinacions asiàtiques continuen entre els favorits dels xinesos, amb països com Tailàndia, Malàisia i Singapur incentivant les visites amb visats flexibles, les rutes aèries i els interessos geopolítics apunten cap a noves direccions.

Les aerolínies dels EUA i la Unió Europea ho tenen més difícil per connectar amb Àsia en evitar sobrevolar Rússia per la guerra a Ucraïna, mentre Pequín fomenta el turisme domèstic i els desplaçaments a països "amics" com l’Aràbia Saudita i Qatar, amb l’Orient Mitjà clau en la Nova Ruta de la Seda, el programa d’infraestructures estavella del Govern xinès. Malgrat tot, el Consell Mundial del Turisme preveu que la Xina recuperarà el 2025 el lideratge com a emissor de viatgers que li ha arrabassat pels EUA.

Espanya rep encara la meitat de turistes xinesos que abans de la pandèmia però gasten més

L’arribada de turistes xinesos a Espanya es troba en procés de recuperació gradual després de perdre la meitat d’aquests viatgers en contrast amb les xifres prepandèmiques, amb 382.207 visitants el 2023 davant 700.748 el 2019, encara que hi ha hagut un augment tant de la despesa que realitzen com de la durada de la seua estada.

Aquesta panoràmica, que implica una recuperació del turisme xinès entorn del 50 %, respecte a les xifres prèvies a la crisi sanitària, està condicionada per "la lenta recuperació de la indústria turística local, la connectivitat i els visats", segons van indicar a EFE fonts de Turespaña.

La Xina va romandre tancada i barrada des d’inicis de 2020 a gener de 2023, un període en què els xinesos no podien viatjar a l’estranger per motius turístics, com il·lustra la caiguda del 80,7 % (134.612 visitants) en les arribades a Espanya des del gegant asiàtic el 2020 respecte a l’any anterior, d’acord a dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) d’Espanya.

En contrast, l’increment de turistes xinesos de 2022 a 2023 va arribar al 574 %, dada que s’explica perquè el 2022 les fronteres del país asiàtic encara estaven tancades.

Malgrat que el volum de visitants xinesos no s’ha recuperat encara a nivells prepandèmics, les dades de l’INE revelen un increment de la despesa i l’estada mitjanes el 2023 respecte a 2019.

La despesa mitjana per persona va passar de 2.407 euros el 2019 a 2.958 l’any passat, superant la lenta recuperació dels desemborsaments generals dels viatgers xinesos a l’exterior, en tant la durada mitjana de l’estada va passar de 7,8 a 10,2 dies.

Segons xifres de l’Organització Mundial del Turisme compartides amb EFE, els viatgers xinesos van gastar en general un 77 % més en els seus viatges a l’exterior en els primers nou mesos de 2023, en contrast amb aquell període de l’any anterior, si bé suposa encara un 25 % menys que els diners invertits en visitar món el 2019.

Per la seua part, el volum de visites de ciutadans xinesos a Espanya avança més o menys en línia amb la recuperació general dels viatges internacionals d’oriünds de la potència, que el 2019 lideraven les sortides mundials amb 156 milions de visites a l’estranger, segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

Els desplaçaments van caure gairebé un 90 % a l’any següent amb la crisi sanitària i no van remuntar fins 2023, una vegada es van reobrir les fronteres, amb uns 87 milions de viatges des de la Xina aquell any, al voltant del 50 % de les xifres de 2019, d’acord amb l’Institut d’Investigacions de Turisme de la Xina.

Turespaña ressalta que la plena recuperació del turisme emissor xinès "està intrínsecament vinculada a la situació econòmica general a la Xina", on la recuperació postpandèmica està sent més lenta de l’esperat i la deflació i la crisi immobiliària tenallen la població, entre altres factors.

No obstant, l’organisme destaca l’"excel·lent recuperació" de la connectivitat directa amb Espanya, que ja supera la del el 2019, i preveu que a finals de 2024 s’arribi a una recuperació del 73 % en els nivells de viatgers xinesos en vols internacionals.