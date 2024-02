PortAventura World inaugura la seua temporada "més primerenca i llarga"

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

PortAventura World ha inaugurat aquest divendres la temporada "més primerenca i llarga de la història de la companyia" coincidint amb la celebració del Carnaval. Segons un comunicat del resort, la temporada durarà fins el 6 de gener de 2025 i el parc temàtic estarà obert 307 dies des de les 10 del matí.

El director general de PortAventura World, David García, ha destacat: "Obrirem més dies que mai, avançarem l’hora d’obertura a les 10.00 hores, hem creat nous productes com l’obertura anticipada i exclusiva per als clients dels nostres hotels". Aquest any l’atracció d’aigua Gran Canyon Rapids està oberta des de l’inici de la temporada, |juntament amb Temple de Foc i l’àrea de la Xina Baixa, amb l’espectacle 'Carnaval Bubble' a Temple Màgic.

Quant al Carnaval, fins el 17 de març, els visitants podran veure espectacles especials inspirats en els carnavals de Venècia i el Brasil, i comparses, batukades pels carrers del parc temàtic.