Albesa es bolca contra els abusos sexuals a nens

A fi de trencar amb el silenci que envolta l’abús sexual infantil, l’Associació Famílies Abusos Sexuals Infantils Tarragona (Afasit) va organitzar ahir a Albesa una jornada solidària per a prevenir-lo. El programa va estar ple de tallers per a tots els públics, animacions i concerts de música, amba la finalitat de conscienciar sobre aquesta problemàtica i recaptar fons per a la missió d’Afasit.

Norbert Lloberas, veí de la localitat, va donar el tret de sortida a l’esdeveniment divendres al migdia iniciant un repte que va consistir a córrer un circuit circular del poble durant vint-i-quatre hores. L’esportista va animar tots aquells que vulguessin a afegir-s’hi en alguna de les voltes que va fer, amb les quals va acabar sumant un total de 100 quilòmetres.La Sala Victorina Badia va ser l’epicentre de la jornada durant el matí d’ahir. La professora d’educació infantil Eva Miralles va oferir un taller per als més petits sota el nom El teu cos és teu, mentre que també Miralles, al costat de Manoli Villarino, cofundadora d’Afasit, van dirigir un taller per a famílies sobre detecció, prevenció i actuació d’abusos. A la tarda va tenir lloc un bingo solidari amenitzat amb coca i xocolate i Xavi Fernández va oferir una animació de balls de jazz i de swing al poliesportiu, que va acabar amb un llançament de fanalets voladors des del Castell del Cinyell. A la nit estava previst un triple concert de música rock protagonitzat per les bandes de les comarques de Lleida i de la Llitera The Tobogans, Pandora i Oriol Foll.Van col·laborar en l’organització de les activitats solidàries el Grup Excursionista d’Albesa, l’associació Swing Noguera i el consistori del municipi.