As de la Kings League i del MIR

El lleidatà Víctor Vidal, que als seus 24 anys ha estat porter en tres equips de futbol i un de la Kings League –en què a l’octubre va guanyar la Kings Cup i va ser premiat com l’MVP de la final– ha aconseguit la posició 41 en tot l’Estat per escollir una plaça de Metge Intern Resident (MIR) en l’examen que 13.990 graduats en Medicina van fer el 21 de gener. “El meu somni de petit era ser futbolista, però sempre he tingut molt clar que la meua carrera tindria data de caducitat sense un gran èxit”, explica.

Vidal es va retirar del futbol federat el gener del 2023, quan va rescindir el contracte amb el Sabadell perquè “vaig prioritzar la Medicina”, afirma. “Vaig tenir diverses ofertes per continuar jugant, però no era compatible amb la dedicació que exigeix el MIR”, afegeix. Abans de ser porter del Sabadell, Vidal va jugar amb el Logronyo i amb el Lleida Esportiu, el seu primer equip. Ara, havent obtingut amb tota probabilitat la millor nota dels membres de la seua promoció a la facultat de Medicina de la UdL, té clar que vol especialitzar-se en Cirurgia Plàstica a Barcelona, on viu. “Si no hagués tingut prou nota, m’hauria tornat a presentar l’any que ve”, assegura.El lleidatà va començar un curs intensiu el juny passat amb una acadèmia per preparar-se l’examen. Estudiava entre 8 i 11 hores al dia, i “a finals de juliol em vaig adonar que necessitava una font de distracció externa perquè només estudiant no podia rendir”, explica. Va ser llavors quan es va apuntar al draft de la Kings League i va ser fitxat per l’equip Ultimate Móstoles. “Vaig veure que el grau de compromís que li podia dedicar era compatible amb el MIR i va ser la millor distracció per poder concentrar-me després al màxim”, valora. Vidal va combinar els estudis amb tres entrenaments i un o dos partits setmanals. Així mateix, considera que “el futbol m’ha ensenyat disciplina, a ser molt exigent amb mi mateix i a gestionar els nervis, fet que m’ha ajudat per a l’examen”.El lleidatà admet que “esperava treure un molt bon resultat perquè m’havia preparat molt i l’examen em va anar bé, però vaig sortir amb una sensació molt rara”. Així mateix, assegura que el suport de la família i dels amics ha estat fonamental per a la seua preparació. “En especial el de la meua parella, que també es va examinar del MIR l’any passat”, afegeix.“Estic molt content de portar el nom de Lleida per on sigui”, assegura Vidal. Valora que “de la UdL sortim molt ben preparats, hem fet més pràctiques que en altres facultats i donem un bon tracte als pacients”. Finalment, diu que “la universitat va donar moltes facilitats per combinar la carrera amb el futbol, però al futbol me’n van donar menys”.