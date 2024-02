Detingut arran de l'agressió a deu dones al metro

Els Mossos d’Esquadra van arrestar divendres al vespre l’home de 30 anys que va agredir almenys una desena de dones a l’estació de metro de Camp de l’Arpa de Barcelona. Els fets es van produir divendres al matí quan l’agressor va accedir a l’andana i va començar a colpejar les víctimes de forma indiscriminada, segons s’aprecia en les imatges captades per les càmeres de seguretat.

Els vigilants de seguretat de l’estació van aconseguir retenir l’home, que va ser identificat pels agents dels Mossos d’Esquadra i que en un primer moment va quedar en llibertat. Hores més tard, una de les víctimes amb lesions greus va acudir a la comissaria per denunciar els fets. Va ser llavors quan la Policia catalana va iniciar la recerca d’aquest individu, que tenia diversos antecedents, i va procedir a detenir-lo per un delicte de lesions. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va demanar ahir a les víctimes que presentessin denúncia per poder-lo acusar d’un delicte d’odi per sexisme. Verge va recordar que al telèfon 900 900 120 es poden informar les víctimes dels seus drets i dels passos que han de fer per denunciar l’agressió. També els Mossos van demanar que les víctimes presentin la corresponent denúncia per conèixer la magnitud de les lesions, ja que nou d’elles ja no eren a l’estació quan hi van acudir els agents.