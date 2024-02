Lleida balla per Carnaval

detail.info.publicated R. G. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sort. El gran casament de Carnaval va obrir el programa d'activitats, que va continuar amb la Benvinguda de Requincuà i el discurs oficial de l'alcalde. - ASSOCIACIÓ FESTA CARNAVAL SOLSONA

El vent no es va emportar les ganes de Carnaval que es van viure ahir a la majoria de les localitats de Lleida. La jornada va tornar a omplir de color, alegria i batibull els carrers amb milers de persones a Lleida per veure la Gran Rua de Carnaval, en la qual 43 carrosses i 9 comparses van partir des dels Camps Elisis per recórrer la rambla Ferran i arribar fins a la plaça Ramon Berenguer, on van refer el camí. Els lleidatans van exhibir una gran varietat de disfresses, des dels clàssics superherois o cowboys fins a temes d’actualitat com les Olimpíades de París 2024 passant pel joc Candy Crush, els extraterrestres o els anys 80. També hi va haver espai per als balls amb les carrosses d’algunes de les escoles de dansa de la ciutat i la ja tradicional comparsa boliviana. Pau Pi va ser l’encarregat d’iniciar la desfilada amb el seu tradicional pregó, en el qual va dedicar unes paraules als nous components del consistori amb un discurs en què va començar dient “Hi ha hagut canvis a la Paeria però Lleida segueix plena d’escombraries”. També va destacar el nombre d’esportistes que conformen el nou ajuntament amb Jackson Quiñónez, Sergi Grimau, Xavier Estrada i el ballarí Xavier Balanco.

A Tàrrega, el centre es va omplir amb la rua del Carnaval que va reunir 69 comparses i més de 1.400 persones. El lema d’aquesta edició era Una nova Tàrrega, rosa i lliure amb una Reina Carnestoltes que es va apoderar de la ciutat i va instaurar l’estil del xicletisme.A Cervera, la rua va partir de la plaça de la Universitat i les 15 comparses participants van lluir les disfresses a la plaça del Sindicat. A la nit estava previst que seguís la festa amb les actuacions dels DJ Aspot&Fy, Kissingher, Noniná i PD Patrones&friends i el concurs de disfresses.Per la seua part, Guissona va celebrar també els seus carnavals i encara que al matí la pluja va obligar a traslladar la desfilada infantil al poliesportiu, on es va celebrar un concurs de disfresses amb 42 participants. A la tarda va tenir lloc la rua composta per 5 comparses i 250 participants.