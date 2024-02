Ayuso es reinvidica com a "fatxa" després de la versió que 'Polònia' de TV3 va fer sobre ella amb la música de 'Zorra'

No ens traiem del cap la versió de “Zorra” de Nebulossa d’Ayuso 🫠🎶⬇️ #Polònia3Cat pic.twitter.com/gJq6yqBYne

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s’ha reivindicat com a "fatxa" aquest dilluns després de la versió del programa d’humor 'Polònia' de TV3 sobre ella de la cançó 'Zorra' de Nebulossa, guanyadora del Benidorm Fest que representarà Espanya a Eurovisió i ha tret pit de la gestió del seu govern.

"Si a mi em dius que, per exemple, obrir l’aixeta a qualsevol casa de Madrid i que hi hagi aigua, és de ser fatxa: 'Aquí hi ha la fatxa'. Si baixar-lo impostos a la gent que s’esforça a Madrid, a la gent, als autònoms, als comerciants, i ajudar-los amb la seua vida, és fatxa: 'Aquí som’", ha recalcat la presidenta madrilenya.

En declaracions a 'Telecinco' recollides per Europa Press, Ayuso ha rebut amb humor la paròdia titulada 'Fatxa' que el programa d’humor satíric de la cadena catalana ha fet sobre ella versionant la cançó de 'Zorra'. "No sé si m’agrada més l’original o aquesta", ha ironitzat Ayuso, que ha recalcat que prefereix que li anomenin "periodista o política o dona".

En aquesta línia, ha tret pit de la seua gestió per censurar que a Madrid tot es qualifica de "fatxa" perquè estem en la "fachosfera".

"Si intento becar els seus fills, perquè s’han esforçat, perquè han tret bones notes, i, per tant, jo fomento que la gent estudiï i s’esforci, fatxa. I si jo m’esforço, per exemple, i Madrid és la capital de l’orgull gai o si és la que lidera la creació d’ocupació i l’arribada de turistes o acull la Fórmula 1 o té les millors dades sanitàries, fatxa", ha exemplificat.

"Madrid és tot fatxa, fatxa, fatxa," ha insistit la presidenta regional, que ha indicat, amb referència a Catalunya, que "a l’altre costat del mur, el món és molt fosc i fa molt fred". Així, ha defensat que el seu govern està fent "grans coses". "Estem en un moment en què estem fent grans coses, crec que el millor de Madrid en molt temps. Potser serem tots fatxes a Madrid, però aquí estem", ha conclòs.