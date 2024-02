Arriba l’apagada de la TDT en SD: així es podrà veure la televisió a partir d’aquest 14 de febrer

detail.info.publicated europa press

Tots els canals de Televisió Digital Terrestre (TDT), sigui quin sigui el seu àmbit de cobertura, apagaran aquest dimecres 14 de febrer el senyal en qualitat o definició estàndard (SD) i començaran a emetre únicament en alta definició (HD).

Alguns operadors, com Radio Televisión Española (RTVE), ja han apagat els canals en definició estàndard. Des de la nit del 5 al 6 de febrer passats, La 1, La 2, Canal 24 Hores, Teledeporte i Clan emeten només en alta definició.

Fonts de Mediaset España han precisat a Europa Press que Telecinco i Cuatro emeten en SD i HD en l’actualitat i que, a partir del 14 de febrer, només ho faran en HD. Per la seua part, els canals FDF, Divinity, Energy i Boing emeten en SD i a partir de dimecres ho faran en HD. Be Mad ja emet en HD. En el cas de TRECE, fonts de la cadena han apuntat que ja emet el senyal HD però arriba als televisors en SD, fins al 14 de febrer, quan es realitzarà el canvi.

Respecte als canals de televisió del grup Atresmedia, Nova, Neox i Mega emeten en qualitat SD, mentre que Antena 3 i laSexta ho fan en 'simulcast', és a dir, en SD i HD. Totes passaran definitivament a alta definició aquest dimecres 14 de febrer.

Com RTVE, les cadenes de televisió autonòmiques públiques de la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA) ja han començat la transició, complint així amb el Plan Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre.

Cat3 i Televisió Canària van ser els primers, el passat 16 de gener, mentre la resta de cadenes associades a FORTA ho han fet en els primers dies de febrer. En concret, Telemadrid i la basca EiTB emeten només en HD des del dijous 8 de febrer, i Canal Sur, À Punt, CMM, RTPA i Ib3 des d’aquest dilluns 12. Més tard, el dia 14 de febrer, serà el torn de La 7 Tele.

"Amb la culminació del pas a la TDT en alta definició, acabarem de modernitzar l’experiència televisiva gràcies a una major qualitat d’imatge i so", ha explicat la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, dependent del Ministeri per a la Transició Digital i de la Funció Pública.

Cobertura, antena adaptada i equip compatible

Més qualitat d’imatge i so són els principals atributs de la qualitat HD i que, des d’aquest dimecres, hauran d’implementar tots els canals de televisió a Espanya. Per poder disfrutar-ne, és imprescindible tenir cobertura, l’antena adaptada i disposar d’un equip compatible amb HD. "Més del 98% dels aparells ja ho són", ha assenyalat la Secretaria d’Estat.

Els televisors més antics, en canvi, podrien no tenir aquesta opció, per la qual cosa s’hauria de considerar la possibilitat d’adquirir un dispositiu nou que sigui compatible amb la tecnologia HD o bé un descodificador o sintonitzador amb capacitat HD. Aquests dispositius es connecten al cable d’antena i al televisor i permeten rebre el senyal de TDT en format d’alta definició.

Cal resintonitzar els canals

Si el dispositiu és compatible i permet veure la TDT en alta definició, caldrà reordenar els canals, per a la qual cosa la Secretaria d’Estat ha elaborat una guia. Així mateix, si es rep el servei per TDT via satèl·lit (TDTSAT), també és necessari comprovar que estigui preparat per rebre HD.

En els casos que els usuaris reben el servei TDT a través de satèl·lit, amb descodificador que només permet la recepció en definició estàndard (SD), és necessari contactar amb una empresa instal·ladora de telecomunicacions registrada perquè li instal·li un descodificador en HD i, d’aquesta forma, continuar veient els canals de televisió, com ha recordat la Federació Nacional d’Empreses d’Instal·lacions Elèctriques, Telecomunicacions i Climatització d’Espanya (FENIE).

Imatges de bona qualitat

El concepte d’alta definició fa referència a la resolució de les pantalles (nombre total de píxels que poden ser mostrats). D’aquesta manera, les pantalles d'HD compten, com a mínim, amb 1.280 píxels horitzontals per 720 píxels verticals, i ofereixen imatges de bona qualitat a les pantalles utilitzades habitualment, fent que els píxels siguin imperceptibles des de lluny.

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha elaborat material informatiu sobre el cessament de les emissions i ha comptat amb la col·laboració de la Federació Nacional d’Empreses d’Instal·lacions Elèctriques, Telecomunicacions i Climatització d’Espanya (FENIE).

En declaracions a Europa Press, el president de l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC), Alejandro Perales, ha explicat que des del punt de vista de la qualitat és un canvi "positiu" i ha avisat que alguns televisors "molt antics" (anteriors a 2008) poden no ser "compatibles" amb la qualitat HD.

No obstant, Alejandro Perales creu que això "no afectarà gaires usuaris" i, en tot cas, serà més accentuat en dispositius de segones residències, "no al televisor principal".

En aquest context, el president de l’Associació d’Usuaris de la Comunicació recomana resintonitzar els canals per assegurar-se que el televisor és compatible amb el senyal HD. En tot cas, ha recordat que no serà obligatori adquirir un dispositiu nou, ja que amb un descodificador extern o perifèric es pot rebre el senyal. Amb l’antena dels edificis passa una cosa "similar", segons Perales, que ha indicat que la "majoria dels edificis estan ja preparats".

Fonts del Ministeri de Transició Digital, consultades per Europa Press, han recordat que l’execució s’ha dut a terme un any després del previst (1 de gener de 2023), entre altres qüestions, per treballar amb les televisions i les comunitats autònomes "en la informació al ciutadà".

"S’ha treballat a tota hora amb les televisions els termes i l’espot perquè la informació i la campanya fossin el més útils possibles i es va acordar juntament amb les televisions que aquestes, en ser les més interessades en el tema, eren les que anaven a emetre la campanya a través dels seus mitjans", han aclarit aquestes fonts, mentre han destacat que, de fet, ja estan emetent un espot, així com un text que apareix a la part inferior de la pantalla amb la informació relativa al tema.

Finalment, per a qualsevol dubte o si es necessita algun aclariment addicional a la informació que facilita l’espai web Televisió Digital, es pot contactar amb l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de la Televisió Digital en el 901 20 10 04.