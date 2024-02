Mònica Usart: «L'esquí haurà de replantejar les cotes baixes, no hi haurà neu»

«L'esquí haurà de replantejar les cotes baixes: no hi haurà neu» - JORDI ECHEVARRIA

Mònica Usart

meteoròloga

Catalunya és un país de fenòmens climàtics extrems?

Encara que podem pensar que no perquè no tenim huracans ni normalment tornados o situacions que a la resta del planeta ens semblen més bèsties, sí que som un país de molts extrems. Per exemple, vivim en una zona en la qual estem acostumats a tenir extrems de pluja, èpoques de molta sequera com ara i altres de pluges molt torrencials, que és una característica del clima del Mediterrani. No sap ploure, podríem dir, a Catalunya.

I ho serà cada vegada més?

Clar. Cada vegada aquests extrems s’allunyen més. Amb el canvi climàtic tot es fa més sever. Quan tinguem èpoques de sequera seran més llargues i més dures (ara en tenim un clar exemple) i quan tinguem pluges torrencials, aquestes seran pitjors i ens provocaran més problemes.

Un dels fenòmens que relata al llibre és el temporal Glòria del 2020. Quan creu que es podria repetir un episodi com aquest?

Va ser un temporal molt particular. Va ser molt persistent, llarg i extens quant a la quantitat de comarques que va afectar.. Jo crec que un Glòria és estrany que el tinguem, perquè va tenir tots els factors: neu, pluja, vent i temporal de mar. Ho va unir tot i durant gairebé cinc dies. No és gaire habitual. Que ho necessitaríem ara per recuperar tots els embassaments sense causar danys? Sí, però és estrany que arribi un Glòria una altra vegada.

També té llibres més didàctics per a nens. Quina importància té que aquests tinguin coneixements de meteorologia?

Crec que és molt important perquè és una cosa que els afecta cada dia. A més, els nens es trobaran amb un panorama que serà més complicat que el que teníem nosaltres quan érem més petits. Llavors, no només han d’entendre la meteorologia del lloc on viuen, sinó també les dificultats que els pot comportar aquest canvi climàtic, què els aportarà a ells, perquè canviarà totalment l’entorn en el qual viuen.

Sectors com l’esquí i el reg ho tenen complicat amb el canvi climàtic?

Sí. Amb el canvi climàtic la clau és adaptar-nos, a més de mitigar. Pel que fa a les pistes d’esquí, sobretot les cotes mitjanes i baixes s’hauran de replantejar en el futur perquè no hi haurà neu. I en les més altes, aquest any tenim un exemple, si es combina amb sequera no ens arriba ni la neu. S’haurà de fer un nou plantejament per veure què es fa amb les pistes i com s’adapta el turisme d’esquí. I pel que fa als cultius, haurem de buscar les varietats que siguin capaces de poder suportar el nou escenari. Crec que s’ha de fer una inversió important per veure quines varietats aguantaran el nou clima que tindrem aquí a Catalunya.

Per què es va fer meteoròloga?

De petita m’agradava molt mirar el cel, però més de nit. Volia ser astronauta i una mestra em va dir que per a això havia de ser molt forta físicament i vaig pensar que no ho aconseguiria. Em vaig anar aficionant a mirar el cel de dia i una pel·lícula em va disparar l’interès per la meteorologia, que va ser Twister, de Helen Hunt. Aquesta figura em va apassionar, per la passió per la meteorologia i la capacitat d’ajudar la gent. Llavors vaig dir: “Jo vull ser Helen Hunt a Twister.” Vaig posar els peus a la terra, vaig començar a estudiar la meteorologia d’aquí i em vaig encaminar cap al camp de la comunicació, que també m’agrada.