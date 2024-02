Els millors bombons per a Sant Valentí del súper, segons l’OCU

detail.info.publicated Redacció

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha comparat 11 capses de bombons de marques comunes que poden trobar-se al supermercat.

En aquesta anàlisis, OCU ha valorat especialment l’etiquetatge i la composició, a partir de la qual es pot determinar quins productes són els millors, els que tenen un millor perfil nutricional, pel tipus de greixos, sucres, additius, el grau de processat del producte... A més, també van comptar amb l’opinió d’una selecció d’experts pastissers. que van tastar tots els productes per valorar els millors pel seu sabor, olor, textura...

Com era d’esperar els bombons, productes amb molt greix i sucre, presenten una elevada densitat energètica (de mitjana, un bombó d’uns 10 g té unes 58 kcal). Però el problema no és aquest valor energètic, sinó sobretot que procedeixen dels greixos i el sucre.

El pitjor, és que algunes marques substitueixen la mantega de cacau per altres greixos: 8 dels 11 bombons de l’anàlisi substitueixen part de la mantega de cacau per altres greixos més barats, com la palma, el palmiste, el coco o el greix lacti. En els casos més cridaners trobem fins quatre grasses diferents en un mateix bombó.

Un altre error en la composició, per sort menys generalitzat (s'ha comprovat en 3 de les 11 mostres), és substituir part del sucre per xarops de glucosa.

Rebaixar el contingut en sucre o mantega de cacau substituint-lo per alternatives més barates (i de pitjor qualitat) passa factura al conjunt del dolç: aquests productes resulten menys valorats en la degustació.

Aquestes són les propietats que l’OCU considera que ha de tenir un bon bombó:

Color brillant.

Superfície llisa amb absència de punts blancs que reflecteixin la cristal·lització del greix.

amb absència de punts blancs que reflecteixin la cristal·lització del greix. Si té farcit , ha de comptar amb una fina capa de xocolate que el recobreixi, que es fongui a la boca com més aviat millor i alliberi el farcit. El farcit ha de ser agradable, sense excés de dolçor ni excés de greix.

, ha de comptar amb una fina capa de xocolate que el recobreixi, que es fongui a la boca com més aviat millor i alliberi el farcit. El farcit ha de ser agradable, sense excés de dolçor ni excés de greix. Si no té farcit, s’ha de fondre el xocolate a la boca.

a la boca. En qualsevol cas, s’ha d’apreciar el sabor del cacau.

Després de valorar tot això, el millor dels productes analitzats és Ferrero Rocher: amb un preu de venda de 5,89 euros/200g (29,45 euros/kg), aquest bombó destaca pel seu sabor equilibrat i una bona textura.

El segueix un altre bombó italià, Pocket Coffee espresso, un bombó farcit amb una fina capa de xocolate negre i un interior de cremós cafè ensucrat que es caracteritza per la potència de sabor i la seua cuidada capa de xocolate exterior. Té un preu de 4,89 euros/225g (el que suposen 21,73 euros/kg).

En tercer lloc apareix de nou la marca Ferrero, en aquest cas amb Mon Cheri, amb un preu de 4,99 €/158 grams (el que suposa 31,68 euros/kg.). En la quarta posició trobem un altre producte de Ferrero, Raffaello, amb un preu de 3,99 euros/150 g, el que suposa 26,60 euros/kg.