La música i les disfresses prenen els municipis de Ponent

Bellpuig. La tradicional desfilada de Carnaval va donar pas a un concert al pavelló municipal, el concurs de disfresses i sessions de DJ.

Les disfresses, la música i el confeti van tornar a prendre un any més els carrers de les capitals i pobles de Ponent amb motiu del Carnaval durant tot el cap de setmana. Després de les rues de dissabte a la tarda a Lleida ciutat i la majoria de capitals de comarca, ahir va ser el torn de les desfilades d’Esterri d’Àneu, Rialp i Isona. Al seu torn, Castellserà va celebrar un dinar popular amb tots els assistents a la desfilada, mentre que Agramunt va fer el judici al Rei Carnestoltes i es va procedir a la lectura del seu testament. Al llarg d’aquesta setmana també hi haurà diferents activitats de Carnaval, com la Matança del Porc a Artesa de Segre, que se celebrarà demà a la tarda amb un berenar popular.