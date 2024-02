El Carnaval continua regnant a Ponent

Rialp. Cercavila per recollir aliments per a la calderada. - EDGAR ALDANA

El Carnaval continua omplint de color, música i animació les localitats de Ponent. A Solsona, els més petits van rebre ahir les claus de la ciutat i, per un dia, es van apoderar d’aquesta festa. Centenars de nens i nenes van rebre el Rei Carnestoltes amb tota la comitiva de carrosses. El recorregut va acabar a la plaça del Camp, on es van fer el sermó i els balls. També es va celebrar la Penjada del Ruc Petit a la Torre de les Hores.

Centenars de veïns d’Organyà van participar ahir al migdia en una nova edició del Ranxo. El dinar popular va servir com a colofó del Carnaval d’aquesta localitat de l’Alt Urgell. Així mateix, a Rialp i Sort, van passar casa per casa per recollir els aliments que avui es cuinaran en les calderades.