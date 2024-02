Descobreixen que se'l buscava per homicidi en parar-lo per circular malament amb un patinet

detail.info.publicated efe ?

Un home de 39 anys que comptava amb una ordre de detenció per un homicidi comès a Romania ha estat descobert per la policia local d’Elx (Alacant) en interceptar-lo per circular en direcció contrària sobre un patinet.

Segons ha informat aquest dimarts el cos policial, dos agents van donar l’alto a l’individu en circular incorrectament en un carrer del barri de Carrús i l’home va emprendre la fugida encara que als pocs metres va perdre el control del patinet i va caure a terra, el que va facilitar que fos assolit per un dels agents.

A un d’ells li va clavar diverses puntades de peu abans de poder ser reduït i després es va negar a identificar-se, al que se suma que en un registre li van intervenir quatre embolcalls de paper d’alumini amb marihuana i que, a més, en el trasllat al cotxe policial va amenaçar els agents amb frases com “sé a quina hora entres i surts de la feina” i “t’esperaré i contractaré dos moros perquè t’atropellin, i jo et punxaré amb un matxet”.

En ser identificat amb la seua empremta a la comissaria van comprovar que tenia una ordre de detenció nacional pel Jutjat Central d’Inspecció número 3 de Madrid per un homicidi comès a Romania.