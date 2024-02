Mor un veí de Lleida de 50 anys en un allotjament turístic de Galícia

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un home d’uns 50 anys va ser trobat sense vida aquest dilluns al matí a l’interior d’un habitatge turístic a la localitat corunyesa de Muxía, segons va informar el digital La Voz de Galicia. Va succeir al nucli urbà d’aquest poble costaner, a l’oest de Galícia, concretament al número 33 del carrer Encarnación. Segons va destacar el mitjà informatiu gallec, l’home estava vinculat a Lleida i feia uns deu dies que estava allotjat, ell sol, en aquest immoble. Testimonis obtinguts pel diari van assegurar haver-lo vist amb vida per última vegada diumenge en un establiment de la localitat.

Pel que sembla, van ser uns sorolls estranys els que van alertar els propietaris de l’habitatge turístic. Concretament, el so de l’extractor de la cuina. Aquests van provar de posar-se en contacte amb l’inquilí per saber si es trobava bé, però, després de nombrosos intents sense èxit, van decidir accedir a l’interior de l’immoble. Allà van topar amb l’home, sense vida, al sofà. Fins al lloc va acudir la Policia Local, la Guàrdia Civil i personal sanitari del centre de salut de Muxía, encara que res no es va poder fer per salvar-li la vida. En aquest sentit, La Voz de Galicia apuntava que podia tractar-se d’una mort natural. Al migdia, es va procedir a l’aixecament del cadàver i es va traslladar al Complex Hospital Universitari de la Corunya per practicar-li l’autòpsia.