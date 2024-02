Una recerca impulsada a Lleida i Saragossa examina un fàrmac contra el tumor cerebral més freqüent

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una recerca impulsada a Lleida i Saragossa valida l'ús de la tecnologia anomenada 'càncer en un xip' per examinar l'efecte d'un fàrmac antitumoral contra el glioblastoma, el tumor cerebral més freqüent i agressiu. Aquesta tecnologia permet avaluar l'eficàcia de fàrmacs en models biològics que representen a petita escala les condicions en què es desenvolupa un tumor al cos humà. L'estudi ha estat impulsat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL), en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària Aragó (IIS) i la Universitat de Saragossa, que han establert el model glioblastoma-en-xip. "El glioblastoma-en-xip és una cambreta on es disposen les cèl·lules de glioblastoma. D'aquesta manera són models òptims per estudiar l'efecte de quimioteràpics, fet que redueix la necessitat d'estudis preclínics en animals", han explicat la investigadora de l'IIS Aragó, Clara Bayona, i la investigadora de l'IRBLleida i la UdL, Lía Alza.

Els resultats d'aquest estudi demostren que el fàrmac en qüestió presenta un efecte predominant en les cèl·lules del centre del tumor. Això completa altres estudis previs en els quals es va descriure el mecanisme d'acció del fàrmac, que activa vies d'estrès cel·lular que porten a la mort de la cèl·lula tumoral en cultiu.

Aquesta recerca ha estat possible gràcies al finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea, una beca MINECO del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el programa Retos del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Fundació la Marató de TV3, una beca FI-AGAUR i el Govern d'Aragó.