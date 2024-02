La cantant Gisela denuncia l’assetjament que viu a les xarxes després d’anunciar el nom del nadó que està esperant

View this post on Instagram

La cantant Gisela va anunciar fa uns mesos que estava esperant el seu primer fill juntament amb José Ángel Ortega, però que no estava sent un procés fàcil. Després de sis anys intentant-ho, la intèrpret de ¡Suéltalo! va haver de recórrer a la fecundació in vitro per aconseguir-ho.

Fa unes hores, Gisela i José Ángel han compartit en xarxes socials que ja han triat el nom del seu nadó, un nom poc usual i unisex.

“Us volem explicar el perquè d’aquest nom, perquè és una mica diferent”, deia en el vídeo Gisela. “Primer perquè és un nom unisex, i com que no volíem saber si era nen o nena, ja que aquest nom era perfecte”, revelava la cantant. “A més, ho vam estar buscant i ens encantava als dos”, apuntava la parella de Gisela. “La història és que hem estat molt temps a la recerca del nen perdut”, continuava la cantant. “Que no arribava, ja sabeu que ha estat un procés molt llarg, però al final, amb el nen perdut, què ha passat?, que ha vingut, i on és? És al temple maleït”, continuava Gisela, mentre la seua parella la corregia: “Beneït”.

"Això, al temple beneït, que és la meua panxota,” rectificava la cantant. “i ara anem a buscar l’última croada, que és aquesta aventura de ser papis d’aquest meravellós nadó, que ho estem desitjant. I es dirà...", deia Gisela, mentre retrocedia al costat de la seua parella per mostrar les seues samarretes i el bodi a joc, i la inconfusible música de la saga d’‘Indiana Jones començava a sonar. “Indiana!”, revelaven a l’uníson Gisela i José Ángel. “És un nom que ens encanta, que crec que representarà la nostra aventura de vida ara, i volíem compartir-lo amb tots vosaltres”, confessava la cantant.

La parella no ha tardat a rebre nombrosos comentaris assegurant com de malament ho passarà el nen o nena a l’escola amb aquest nom. "Penseu que aquest nen anirà al col·legi" o "Conya segura a l’escola", són algunes de les respostes que han donat els seus seguidors.

Davant d’això, la cantant ha decidit gravar un vídeo a les històries d’Instagram per denunciar el "bullying" en xarxes. "Hi ha un tema que és recurrent en algunes de les publicacions, de gent que parla del bullying a les escoles, si els més grans, que som nosaltres, eduquem bé els nostres fills, això no té per què passar", ha advertit.