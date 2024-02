Per què avui se celebra Sant Valentí? Origen i popularitat d’una festivitat romàntica

detail.info.publicated Redacció

Avui, 14 de febrer, milions de persones a tot el món celebren el dia de Sant Valentí, una festivitat dedicada a l’amor. Encara que originàriament associada amb la cultura anglosaxona, aquesta celebració ha guanyat popularitat a Espanya en les últimes dècades, convertint-se en una ocasió especial per expressar afecte i amor cap a les persones estimades.

Orígens i tradicions

L’origen de Sant Valentí es remunta al segle III dC, quan l’emperador romà Clàudi II va prohibir el matrimoni entre joves soldats, perquè creia que els homes solters eren més bons combatents.

Sant Valentí, un sacerdot cristià, va desafiar aquesta ordre i va continuar celebrant matrimonis en secret. Per la seua valentia i compromís amb l’amor, Valentí va ser martiritzat i posteriorment canonitzat com a sant.

L’associació de Sant Valentí amb l’amor romàntic es va desenvolupar durant l’Edat Mitjana, quan es creia que el 14 de febrer era el dia en què els ocells començaven a aparellar-se. Amb el temps, aquesta data es va convertir en una oportunitat per intercanviar missatges d’amor i amistat, així com regals simbòlics com flors, targetes i dolços.

Polèmica

Malgrat la seua popularitat, Sant Valentí no està exempt de crítiques i controvèrsies. Algunes persones argumenten que la festivitat ha estat comercialitzada en excés, convertint-se en una ocasió per al consumisme desenfrenat en lloc d’una veritable expressió d’amor i afecte. D’altres assenyalen que la celebració d'aquest dia pot exacerbar sentiments de solitud o exclusió en aquells que no tenen parella.