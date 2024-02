Una metgessa de família lleidatana es fa religiosa

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Esther Sanz és una lleidatana metgessa de família que ha decidit penjar la bata per fer-se religiosa, i el proper 25 d’abril farà els vots perpetus per incorporar-se definitivament a la Congregació de les Filles de Jesús a Salamanca. Segons va explicar Sanz en una entrevista publicada al web del Bisbat de Lleida, va estudiar Medicina a la Universitat de Lleida (UdL) i la seua aspiració sempre havia estat ser doctora, però durant un procés de discerniment personal, un membre de la diòcesi de Lleida “em va plantejar conèixer les diferents realitats de l’Església i parlar amb algú de la vida consagrada a servir dins de l’Església”.

Va ser llavors quan va conèixer la Congregació de les Filles de Jesús, que tenen una seu a Alcarràs centrada a ajudar les persones migrants. Després d’un període de reflexió, Sanz va decidir entrar en ella el 2012, activitat que combinava amb la feina de metgessa de família. A partir d’allà va començar la seua formació religiosa a Alcarràs, Madrid, l’Argentina i Salamanca, on està ara i estudia Ciències Religioses.

Esther Sanz va continuar exercint de metgessa família i va cursar un Màster en Medicina Pal·liativa a Sevilla, fins que la setmana passada va deixar la seua tasca per incorporar-se com a membre de ple dret a la Congregació. No obstant, aquesta lleidatana no descarta tornar a la Medicina algun dia, ja que “falten metges".