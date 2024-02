OCU sol·licita mesures "urgents" al govern español al constatar que les famílies s’han empobrit un 10% en els últims tres anys

detail.info.publicated EUROPA PRESS

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sol·licitat al govern espanyol canvis "urgents" en l’àmbit de l’habitatge, els aliments i l’energia, segons ha informat aquest dijous la firma, que ha publicat un estudi en el qual revela que les famílies s’han empobrit un 10% en els últims tres anys.

L’OCU ha explicat que aquesta dada -10%- és "dramàtic" i que davant una pujada acumulada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del 16,1%, el salari mitjà "amb prou feines s’ha incrementat un 6,1%".

En aquest context, l’organització ha sol·licitat canvis a l’executiu, per exemple, en l’àmbit de l’habitatge, ja que pensa que el govern "hauria de facilitar a les famílies amb hipoteca variable canviar a una hipoteca fixa, reactivant l’exempció de la comissió per cancel·lació; i en el que respecta als lloguers, impulsar una vegada per sempre el lloguer públic d’habitatge social".

També ha demanat que s’augmenti de forma "substancial" el xec de 200 euros per a famílies amb ingressos de menys de 27.000 euros, així com el nombre de beneficiaris, augmentant el límit d’ingressos.

Respecte al transport, l’OCU ha considerat que s’hauria de prolongar més enllà de juny la reducció dels impostos a l’electricitat i al gas, "ja que suposen un estalvi conjunt de 370 euros a l’any per a una família mitjana".

Les despeses que més creixen són habitatge, alimentació, transport i lleure

L’estudi de l’OCU ha posat de manifest que, després de l’habitatge, les despeses que més han crescut des de 2021 són l’alimentació, el transport i el lleure.

En aquest sentit, per al cas d’una parella sense fills, el cost en alimentació ha pujat en 105 euros al mes; en automòbil i transport paguen 52 euros més; i en lleure 65 euros més. Al contrari, en vestit i calçat la seua factura mensual amb prou feines ha augmentat en 5 euros més, 8 euros en béns per a la casa i 10 euros en conservació de l’habitatge i subministraments.

Respecte a les famílies que paguen una hipoteca variable, l’OCU ha traslladat que aquesta despesa va augmentar un 30% en els últims tres anys, "però que no es comptabilitza com a tal en l’IPC".

Per això, si es tingués en compte juntament amb la resta de les despeses domèstiques, tal com fa l’estudi d’OCU, una família "ben assentada" amb dos fills en edat escolar acumula una inflació mitjana del 21,6%, la qual cosa finalment es tradueix en un empobriment del 15,5%.

Entre altres exemples, un altre col·lectiu perjudicat, segons l’OCU, són les famílies amb rendes baixes, ja que els qui "viuen al dia, sense capacitat d’estalvi, aquest 10% de pèrdua de poder adquisitiu implica no poder pagar a temps un rebut o no arribar a pagar béns de primera necessitat".