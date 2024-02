Brussel·les investiga TikTok per no protegir el menor del seu disseny addictiu

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea va obrir aquest dilluns una investigació formal contra TikTok per analitzar si està protegint prou els menors i veure si està complint els nous requisits de transparència sobre la moderació de continguts que Brussel·les exigeix a les plataformes digitals. L’Executiu comunitari ja li va demanar a TikTok informació el mes de setembre passat per veure quines mesures estava prenent acabo sobre això i avui ha decidit obrir una investigació formal, segons va anunciar en un comunicat.

La llei de serveis digitals que la Unió Europea va aprovar l’any passat obliga a les grans companyies d’internet a garantir que els seus sistemes algorítmics no mostres contingut nociu per als usuraris i en concret, Brussel·les vol analitzar fins que punt la xarxa social xinesa genera addiccions.

En aquest sentit, la Comissió va assegurar que les mesures que utilitza TikTok per verificar l’edat dels seus usuaris i prevenir que els menors accedeixin a contingut inapropiat "poden no ser raonables, proporcionals ni efectives". L’Executiu comunitari també vol analitzar si TikTok permet que acadèmics independents accedeixin al funcionament dels seus algoritmes i si la plataforma ha creat un reposador sobre els anuncis que es veuen a la xarxa social. La Comissió va assegurar que l’obertura de la investigació formal, per a la qual no existeix un termini màxim, no prejutja el resultat de la mateixa, encara que va advertir que podria prendre mesures cautelars contra la xarxa social si el considerés necessari.