Mamapop supera el quart de milió d'euros de donació per a la recerca en càncer de mama

Mamapop ha entregat un total de 40.011 euros, recaptats en les tres sessions dutes a terme el Nadal de 2023, a l'IRBLleida; diners que es destinaran a la investigació contra el càncer de mama. Aquesta quantitat, afegida als 192.789 euros que es van entregar fins a gener de 2023, suma un total de 232.800 euros acumulats, els que l’espectacle solidari lleidatà ha entregat fins al moment a Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

Mamapop enguany ha ampliat fronteres celebrant la seua primera edició al Palau de Congressos de Tarragona on ha aconseguit prop de 24.000 euros per al Centre de Recerca Pere Virgili, que coordina la investigació en càncer de mama de l'Hospital de Tarragona i de Reus. Amb les aportacions a l’IRBLleida i a l'Institut Pere Virgili de Tarragona, Mamapop ha assolit a una xifra rècord de donació de 256.499 euros superant, per primer cop, el quart de milió i convertint-se en la primera font de finançament privat en la recerca en càncer de mama de Catalunya.

Després de l’èxit de la darrera edició de Musicals i per donar resposta a la petició popular, Mamapop oferirà una nova sessió en dates de la Festa Major de Lleida, el dissabte dia 25 de maig a la Llotja de Lleida, segons ha anunciat aquest dilluns l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en l’acte realitzat al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Lleida per a fer el lliurament del xec a l’IRBLleida.

L’espectacle solidari proposa un repertori compost pels millors temes dels musicals internacionals que posaran en escena un total de 45 músics acompanyant la veu de 9 cantants: les de Paula Costes, Nerea García, Laura Roure, Anna Simon, Xènia Pérez, David Honrrubia, Toni Gilabert, Nomís Lenam i la balaguerina Maria Fernández. Hi col·labora, un cop més, l’Orquestra Simfònica JOP- Jove Orquestra de Ponent- i els millors instrumentistes de final de grau de l’Escola de Música L’Intèrpret, sota la direcció tècnica d’Alfons Pérez, la direcció musical de Josep Maria Bossa i els arranjaments d’Enric Cabases “Mugui”. Les entrades ja estan a la venda a mamapop.cat i també a l’Intèrpret i a l’Escola Inlingua.

L’acte d’aquest matí al Saló de Sessions també ha comptat amb la participació del president i director executiu de Mamapop, Manel Simon, el director de l'IRBLleida, Diego Arango, així com amb les regidores Pilar Bosch, Anna Miranda, Anna Costa, Violant Cervera i Anna Florista, el vicepresident de la Diputació Agustí Jiménez i el subdelegat del Govern, José Crespín, a més de nombrosos impulsors i col·laboradors del Mamapop.