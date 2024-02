Les lesions més freqüents entre els jugadors de pàdel amateurs i recomanacions per evitar-les

detail.info.publicated REDACCIÓ

El pàdel és un esport divertit que ha guanyat popularitat a tot el món durant les últimes dècades. No obstant, com amb qualsevol esport de raqueta, també hi ha el risc de lesions.

Les més habituals solen ser articulars, encara que també són freqüents els danys musculars. Aquestes són les més freqüents:

Lesions de canell : Incloent tendinitis i síndrome de túnel carpià, a causa de l’ús repetitiu de la pala. Però el canell es pot lesionar tant pel sobreesforç esportiu, com per una caiguda o cop fortuït.

: Incloent tendinitis i síndrome de túnel carpià, a causa de l’ús repetitiu de la pala. Però el es pot lesionar tant pel sobreesforç esportiu, com per una caiguda o cop fortuït. Lesions d’espatlla: Des d’una simple inflamació coneguda com a tendinitis, fins una lesió més complexa com una ruptura tendinosa o lesió articular. Una altra de les lesions d’espatlla més comunes és la luxació o sortida del cap de l’húmer de la seua cavitat articular a l’espatlla.

Des d’una simple inflamació coneguda com a tendinitis, fins una lesió més complexa com una ruptura tendinosa o lesió articular. Una altra de les lesions d’espatlla més comunes és la luxació o sortida del cap de l’húmer de la seua cavitat articular a l’espatlla. Lesions de genoll: Esquinços i lesions de menisc, principalment per l’impacte repetitiu al genoll durant els moviments laterals i de gir.

Esquinços i lesions de menisc, principalment per l’impacte repetitiu al genoll durant els moviments laterals i de gir. Lesions d’esquena: dolor lumbar i hèrnies de disc , sobretot.

dolor lumbar i hèrnies de , sobretot. Lesions de turmell: són relativament freqüents els esquinços, a causa dels girs de turmell i genolls en canvis de direcció i ritme al llarg del partit. Hi ha diferents nivells d’esquinços, que necessiten tractaments que van des del repòs i immobilització articulars, fins a cirurgies que reparin o reconstrueixin els lligaments danyats.

són relativament freqüents els esquinços, a causa dels girs de turmell i genolls en canvis de direcció i ritme al llarg del partit. Hi ha diferents nivells d’esquinços, que necessiten tractaments que van des del repòs i immobilització articulars, fins a cirurgies que reparin o reconstrueixin els lligaments danyats. Lesions de peus: butllofes i dolor plantar són les afeccions més comunes. Especialment molesta i de lenta recuperació és la fascitis plantar. El principal símptoma és el dolor agut localitzat a l’interior del taló, que apareixerà durant el joc i en els primers passos del matí.

Recomanacions per evitar lesions

Algunes lesions poden prevenir-se amb un escalfament adequat, tècniques de joc correctes i un enfocament en l’enfortiment i flexibilitat. Però si s’experimenta dolor persistent o limitació de moviment durant el joc s'ha de buscar atenció mèdica.

Existeixen una sèrie de recomanacions que qualsevol jugador de pàdel, tant amateur com de més avançat, ha de tenir en compte per evitar les lesions del pàdel: