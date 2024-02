Oberta la inscripció per als Casals de Setmana Santa

L’ajuntament de Lleida ha obert les inscripcions per als Casals de Vacances de Setmana Santa per a nens i nenes de 3 a 12 anys de la ciutat. El regidor d’Educació i Joventut, Xavi Blanco, va presidir ahir la presentació de l’edició d’enguany, que es farà a l’Escola de Pardinyes, a l’Escola Camps Elisis i a l’Escola Joan XXIII. Blanco va destacar que en aquesta edició s’ofereixen 192 places, de les quals prop d’un 16% estaran reservades a menors en situació de vulnerabilitat personal i social. Els casals tindran lloc del 25 al 28 de març en horari de 8.30 a 14.00 hores i treballaran l’educació en valors com la convivència, el respecte mutu, la solidaritat, la tolerància o la sostenibilitat. També fomentaran les competències i habilitats psicomotrius i artístiques.

Un dels eixos centrals dels casals girarà entorn de les aventures d’un detectiu privat que ha de descobrir diferents secrets amb les seues habilitats, observació i raonaments deductius.El preu dels casals és de 24,60 euros i hi ha opcions de bonificacions per a famílies monoparentals, nombroses així com fills de dones en situació de violència masclista. Les inscripcions als casals estaran obertes fins al 25 de febrer vinent, inclòs, a través de la pàgina web educacio.paeria.cat. També hi ha un telèfon d’assistència al 973 93 02 47 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.