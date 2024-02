Plusfresc dona més d'un milió en aliments

La cadena lleidatana Plusfresc va donar un total d’1.100.390 euros el 2023 a diferents entitats socials, dels quals 998.190,91 euros van ser donacions de productes envasats o frescos retirats a les botigues per tenir una data de caducitat pròxima mentre que la resta van ser d’aliments i aportacions econòmiques a entitats relacionades amb la solidaritat, el medi ambient, l’esport, l’educació o la cultura. Per categories, la companyia va donar més de 423.000 euros en peixos, 126.188 euros en fruita i verdura i 169.820 euros en carn. Les aportacions van destinades a entitats com per exemple el Banc dels Aliments, la Fundació Arrels Sant Ignasi, Fundació Jericó, Creu Roja de les Garrigues, de l’Urgell i del Pallars Sobirà, Càritas, Fundació Àurea o Assís. Aquestes entitats recullen els productes a les botigues assignades o a la central per després distribuir-los.