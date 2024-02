Vius en una zona amb sequera? Aquestes són les plantes que millor s’adapten a ambients poc plujosos

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El país viu un període de sequera, per la qual cosa aquest estiu en algunes zones el reg de jardins tant públics com particulars penja d’un fil. No obstant, hi ha diferents tipus de plantes que suporten molt bé les condicions de sequera i les temperatures extremes.

Quines plantes són més aptes per a zones de sequera?

Buguenvíl·lea: És una planta grimpadora acostumada a viure en terres de caràcter pobre. que suporta la calor i el clima sec. Originària del Brasil, s’adapta bé fins i tot als climes marcats per estius calorosos i hiverns freds.

Baladre: Aquesta planta originària del Mar Mediterrani pot sobreviure en condicions climàtiques extremes, com temperatures superiors a 40 graus i períodes extensos sense precipitacions. Destaca pel seu ràpid creixement, la seua resistència i el seu manteniment mínim, per això sol plantar-se en les mitjanes de les carreteres, de les autovies, en zones verdes com col·legis i en molts altres llocs públics.

Berbena: Originària d’Amèrica del Sud que s’adapta a tota mena de climes, fins i tot a la falta d’aigua. Pot florir tot l’any -encara que l’estiu és la seua època de més esplendor- i és molt resistent i senzilla de cuidar, per la qual cosa fins i tot en situació de sequera és fàcil de mantenir.

Les plantes aromàtiques: La lavanda, el timó o la farigola tenen en comú la capacitat per sobreviure en climes càlids i secs. . Totes aquestes plantes tenen en comú la seua capacitat per sobreviure en climes càlids i secs, la qual cosa les fa ideals per viure amb poca aigua.

L’àloe vera, la glicina, els cactus i suculentes són tan sols algunes de les plantes que no hem inclòs en la llista i que suporten també molt bé les altes temperatures i els extensos períodes de sequera.