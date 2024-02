Retiren el rècord Guinness del gos més vell del món al lusità Bobi per falta de proves de la seua edat

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’organització Guinness World Records (GWR) va anunciar aquest dijous que ha retirat el títol del gos més vell del món al mastí lusità Bobi, mort l’octubre de 2023 amb suposadament 31 anys, després de determinar que "no hi ha proves concloents" sobre l’edat que tenia. Aquesta decisió es produeix després que Guinness suspengués a mitjans de gener les sol·licituds per als títols de gos amb vida més vell del món i de més longeu de la història fins que es resolguessin els dubtes sobre Bobi, formulades per diversos veterinaris que no creien que pogués haver viscut tant temps.

Davant d’aquestes denúncies, l’organització encarregada de certificar els rècords mundials va decidir obrir una investigació, que ha inclòs la revisió de documents, recerca de noves proves i la consulta amb experts i les persones que van presentar la candidatura de Bobi. En un comunicat, el director de Récords de GWR, Mark McKinley, que va dur a terme la investigació, va dir aquest dijous que durant les seues indagacions va ser "central" la informació de microxip provinent de la base de dades del govern lusità, la SIAC. McKinley va indicar que quan es va col·locar el xip el 2022 no es requeria cap prova d’edat als gossos nascuts abans de 2008.

"Amb la declaració veterinària addicional proporcionada com a prova de l’edat de Bobi que també citava la informació del microxip, acabem sense cap prova concloent que pogués provar de manera definitiva la data de naixement de Bobi", va apuntar el responsable de GWR. I "sense cap prova concloent disponible per a nosaltres en l’actualitat -va remarcar-, simplement no podem deixar a Bobi com a titular del rècord i afirmar de forma honesta que mantenim els estàndards alts que ens hem fixat".

GWR va agregar que l’amo de Bobi ha estat informat de les troballes d’aquesta investigació.

Després de la retirada del rècord, McKinley va indicar que encara no estan en condicions de declarar un nou posseïdor del títol, perquè "farà falta molt temps perquè l’adopció de microxips a tot el món assoleixi els propietaris de gossos, especialment els més ancians." Fins que arribi aquell moment va anticipar que requeriran als candidats proves de tots els anys de vida del gos, així com la declaració de veterinaris i testimonis.

Bobi va ser reconegut el febrer de 2023 amb el rècord Guinness al gos més longeu del món fins la data, un títol que li va donar fama mundial i que va motivar que centenars de persones el visitessin en els seus últims mesos de vida.

La seua raça, habitualment feta servir per protegir el bestiar de depredadors i coneguda a Portugal com a "rafeiro do Alentejo", té una esperança de vida d’uns 13 anys.

Bobi estava registrat des de 1992 en el servei veterinari del municipi de Leiria i en el sistema nacional de control portuguès SIAC. Abans que Bobi, el rècord del gos més vell amb vida el tenia Spike, un chihuahua de 23 anys, mentre que el rècord del més longeu fins la data l’ostentava Bluey (1910-1939), un pastor australià que va viure fins els 29 anys i 5 mesos.