El Cattus, l''emperador' de Iesso

Tot va començar quan el juliol del 2020 un gat negre amb els ulls grocs va començar a rondar per les termes de la vella Iesso. Un felí abandonat que ràpidament es va fer l’emperador del Museu de Guissona i que ja compta amb més de 500 seguidors al seu compte d’Instagram (@cattusdeiesso). El Cattus, que és el nom d’aquest intrèpid gat, es va anar guanyant l’afecte i la confiança dels arqueòlegs fins a formar part de la família de l’equipament. Són molts els que van fins al museu per poder saludar-lo, i rep els visitants a la porta entre carícies. “No semblava un gat perdut, però no tenia xip. Va triar viure al museu, envoltat de tresors amb més de dos mil anys d’història”, va assenyalar ahir David Castellana, director del Museu de Guissona. Segons Castellana, el Cattus té un problema respiratori i està en tractament veterinari. “És la imatge del museu i gràcies al seu perfil a Instagram podem comunicar les activitats que fem d’una manera més simpàtica i diferent”, va destacar.

A les imatges que comparteixen els treballadors del centre a través de les xarxes socials es pot veure el gat en qualsevol racó, ja sigui explorant o dormint, a més de participar en les visites escolars. “És un atractiu per a totes les visites, sobretot quan venen alumnes, tant que fins i tot hem de treure’l perquè ens facin una mica de cas a nosaltres”, va explicar divertit ahir Castellana. Els seguidors d’aquest peculiar influencer van triar el seu nom i molts li porten regals quan el veuen, i d’aquesta manera també aprofiten per poder fotografiar-se amb ell. “Expressa la conscienciació que tenim a l’equip del Museu de Guissona amb els animals, ja que, a més, és un equipament pet friendly”, va afirmar el director. Així mateix, també va afegir els beneficis que té poder comptar amb una mascota a l’entorn laboral. Per això, és d’allò més habitual veure el Cattus descansant a sobre les cadires de treball de l’equip, a sobre d’una taula o pel Parc Arqueològic de Iesso.

Samarreta solidària amb l’Associació Gats de Guissona

■ L’equip del Museu de Guissona impulsa de forma personal una samarreta solidària per destinar els beneficis de la venda a l’Associació Gats de Guissona, una entitat creada per protegir els felins que no tenen casa. Es tracta d’una peça en la qual apareix el Cattus i que ja és a la venda a la botiga del museu. El felí de Iesso també apareix al calendari solidari de l’Agrupació Gats de Ponent.