El Mobile de la intel·ligència artificial

Milers de congressistes de tot el món omplen des d’ahir el Mobile World Congress a la recerca de la tecnologia que “marcarà els propers deu anys” en un moment de “confusió” i molts canvis per a la transformació digital. La irrupció de la intel·ligència artificial i el futur del 5G i pròximes generacions de xarxa com el 6G marcaran els debats d’aquesta edició. El congrés demostra la importància de la presencialitat a l’hora de fer negocis i espera rebre 100.000 persones aquest any. Més del 50% no són de la indústria del mòbil, va destacar Mats Granryd, director general de GSMA, organitzadora del congrés. Les empreses tecnològiques han vingut a l’MWC a fer una demostració de força. Després de presentar diumenge els dos mòbils de la sèrie 14, Xiomi dedica gran part del seu estand a mostrar un cotxe elèctric autònom i robots en forma de gossos. Samsung ha dissenyat per primera vegada l’anell intel·ligent Galaxy Ring, que busca estrenar una nova categoria de dispositiu que monitora la salut a més de presentar aplicacions d’IA que permeten traduir en temps real una trucada o una conversa d’un xat i també resumir una notícia. Entre les innovacions del saló també hi ha l’ordinador semitransparent de Lenovo, el prototip de cotxe volador d’Alef Aeronautics o la simulació d’un bessó digital del cor que va presentar la fundació Mobile World Capital de la mà del Barcelona Supercomputing Center.

Un total de 360 empreses catalanes participen aquest any en el Mobile, entre aquestes firmes lleidatanes com Grup Saltó, Lleida.net o Taurus, que hi presentaran novetats. D’altra banda, els Mossos van presentar la integració de la intel·ligència artificial com a suport als diferents sistemes policials per crear retrats robot, gestionar patrulles o pilotar drons.

La tecnologia suposa el 43% de la inversió estrangera a Catalunya

El 43% de les inversions estrangeres que han arribat a Catalunya els últims cinc anys són de l’àmbit de l’economia digital, segons va explicar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en la inauguració de l’estand de la Generalitat en l’MWC. Per la seua part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reivindicar el paper de Catalunya com a pol tecnològic de referència al sud d’Europa i el camí que encara es pot recórrer. “No hem tocat sostre, ni de bon tros”, va assegurar.

Aragonès va explicar que l’economia digital ja representa el 12,9% del PIB de Catalunya i que el 2023 hi havia unes 23.500 empreses, un 6,5% més que el 2022. Unes hores després del sopar al MNAC, el rei Felip VI, el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat van tornar a coincidir ahir en la inauguració a Fira Gran Via. Si bé Aragonès i la presidenta del Parlament, Anna Erra, van esquivar el besamans amb el monarca, totes les autoritats es van trobar en la conferència inaugural, on sí que es van saludar. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va participar en la benvinguda al rei al costat del president de GSMA, John Hoffman. A més, el Mobile Social Congress, el congrés alternatiu que denuncia els efectes de la indústria tecnològica, va arrancar la novena edició amb una performance sobre les conseqüències de l’extracció i explotació de recursos minerals pel sector.