Viure a prop de bars i restaurants augmenta el risc de patir insuficiència cardíaca

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Viure a prop de pubs, bars i restaurants de menjar ràpid augmenta el risc de patir insuficiència cardíaca, segons un estudi publicat aquest dimarts a Circulation Heart Failure, la revista de l’Associació Americana del Cor.

A més, segons l’estudi, el risc és més gran per a les persones sense estudis universitaris i els que viuen en zones urbanes sense instal·lacions esportives.

És el primer estudi que analitza la relació entre establiments poc saludables i insuficiència cardíaca perquè fins ara "la majoria de les investigacions sobre nutrició i salut s’han centrat en la qualitat dels aliments, sense tenir en compte l’impacte de l’entorn," diu l’autor principal Lu Qi, de la Universitat Tulane de Nova Orleans (Estats Units).

Els investigadors van fer l’estudi amb dades del Biobanc del Regne Unit, una base de dades que conté informació sobre la salut de més de 500.000 adults del Regne Unit i que està disponible per a la comunitat científica.

L’equip va mesurar l’exposició d’aquestes persones a pubs o bars, restaurants o cafeteries i restaurants de menjar ràpid en un radi màxim d’1 quilòmetre.

Els participants tenien una mitjana de 56 anys, més de la meitat eren dones i el 94% eren d’ascendència blanca europea. Després de fer un seguiment d’aquestes persones entre 2010 i 2021, van documentar gairebé 13.000 casos d’insuficiència cardíaca i van demostrar que com més a prop vivien d’aquests establiments, més elevat era el risc d’insuficiència.

En concret, l’estudi va revelar que els que vivien a menys d’un quilòmetre d’un establiment de menjar preparat tenien un 16% més de risc de patir insuficiència, seguit dels que vivien en l’entorn de bars i pubs (14%) i els que vivien a prop de locals de menjar ràpid, un 12%.

A més, els que vivien a menys de 500 metres de bars i pubs tenien un risc un 13% major de patir insuficiència cardíaca, mentre que els que vivien més a prop d’establiments de menjar ràpid tenien un risc un 10% més gran que els que vivien més lluny (a més de 2 quilòmetres).

També van constatar que el risc d’insuficiència era més gran entre les persones sense estudis universitaris i en els adults que vivien en zones urbanes sense instal·lacions esportives, com gimnasos.

Resultats esperats

Per als autors aquests resultats són esperats, perquè estudis previs ja havien suggerit que l’exposició a entorns amb aliments preparats per al consum s’associa a risc d’altres trastorns, com la diabetis de tipus 2 i l’obesitat, que poden augmentar el risc d’insuficiència cardíaca", apunta Qi.

En vista d’aquests resultats, els investigadors creuen que és necessari facilitar l’accés a locals alimentaris més sans i a instal·lacions per a l’exercici físic a les zones urbanes i ajudar més persones a assolir nivells més alts d’educació.

No obstant, encara que la investigació va utilitzar una mostra molt àmplia, és difícil que representi la població general perquè la majoria dels participants eren blancs, d’una edat avançada i residents al Regne Unit.

De fet, en un editorial adjunt, les doctores Elissa Driggin i Ersilia M. DeFilippis, del Centre Metge de la Universitat de Colúmbia (Nova York), creuen que fa falta fer anàlisis més detallades en comunitats amb poblacions més diverses des del punt de vista racial i ètnic.

No obstant, per a aquestes especialistes "atesa la clara associació entre la raça negra i l’alta incidència d’insuficiència cardíaca en comparació amb els pacients blancs, l’atenció a l’entorn alimentari en aquesta població d’alt risc és de summa importància", adverteixen.

Dades curioses de l’estudi

L’estudi va constatar que en un radi d’1 quilòmetre des del lloc de residència dels participants, hi havia una mitjana de 3,57 establiments de menjar preparat.

La distància mitjana entre els carrers i els bars i pubs era de 692 metres, de 820 metres entre restaurants i cafeteries, i de 1.135 metres per als restaurants de menjar ràpid.