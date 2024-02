Més de setanta activitats per commemorar el 8M a Lleida

La ciutat de Lleida acollirà un total de 73 activitats per commemorar el 8M repartides entre xarrades, conferències, exposicions, concerts, accions de reivindicació o caminades. També es farà divulgació sobre els drets de les dones, igualtat de gènere, lideratge femení, moviments socials i sortides culturals. La tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes de la Paeria, Carme Valls, acompanyada per la comissionada d’alcaldia per a les Polítiques Feministes, Verònica Martínez, va destacar que l’objectiu és promoure referents de dones en diferents àmbits i sensibilitzar, sobretot, els més joves en la lluita de la igualtat “perquè aquesta sigui realment efectiva”.

Valls va destacar que l’acte institucional, que se celebrarà el 8 de març, tindrà un caràcter “especial” ja que se centrarà en Afrània Crhocale, una dona que vivia a Ilerda al segle I com a esclava i que va ser alliberada per Luci Afrani. En el número 19 del carrer la Palma, a l’altura del primer pis, hi ha una inscripció sobre Afrània, “una dona desconeguda per la població i que és un referent de les dones que van lluitar pels seus drets”, va destacar Sílvia Puertas, tècnica del Casal de la Dona. En aquest acte també es recordarà les dones condemnades per bruixeria, reivindicant la seua memòria i el paral·lelisme amb la situació actual de persecució de dones “significades o que surten del patró establert”.“La igualtat encara no és una realitat, estem molt lluny mentre continuem cobrant sous més baixos, hi ha fractura digital o seguim vivint dia rere dia casos d’abusos i de violència masclista”, va assenyalar Valls. Així mateix, en el programa d’activitats han col·laborat 55 entitats de la ciutat. A més, la Paeria impulsa l’entrega del XVII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere i la XV Beca de Recerca Cristina de Pizan, el proper 7 de març, així com la Trobada de Dones i Emprenedoria el dia 13 a l’Orfeó Lleidatà.