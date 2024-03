Expectatives superades al Mobile

La pròxima edició, del 3 al 6 de març del 2025 ■ L’organitzadora del congrés, GSMA, ja ha donat a conèixer les noves dates per a la pròxima edició de l’MWC. La d’aquest any ha estat protagonitzada per la irrupció de la intel·ligènci ...

El Mobile World Congress 2024 ha superat les previsions i va tancar ahir les portes amb la visita de 101.000 persones procedents de 205 països i territoris de tot el món, segons va informar GSMA. En total, en la fira, que aquest any ha tingut la intel·ligència artificial com un dels principals atractius, hi han participat 2.700 expositors, patrocinadors i socis i el 59% dels assistents representen indústries adjacents a l’ecosistema mòbil. A més, el 51% dels assistents eren directius de companyies del sector.

Les empreses catalanes que han exposat a l’MWC van assegurar ahir que l’edició d’aquest any “ha superat les expectatives”. El fundador i director del lleidatà Grup Saltó, Jaume Saltó, va revelar que durant aquests dies han tancat acords amb Itàlia, França, Finlàndia, Alemanya, Sud-amèrica i punts de la resta de l’Estat. “Són acords de distribució, per la qual cosa de moment no es poden traduir en unitats ni euros, però el fet que hi hagi gent interessada vol dir que des de Catalunya estem fent una bona tecnologia per vendre a tothom”, va defensar. El Grup Saltó ha participat enguany per tercer any en el congrés i va presentar un robot de sobretaula per combatre la solitud no desitjada. “Cada any és més positiu i aquest ha estat extraordinari”, va assegurar el directiu.

Presenta una plataforma amb eines intel·ligents per a la viticultura de precisió

L’MWC ha comptat amb la presència de diverses firmes lleidatanes, com el Grup Saltó, Lleida.net o Taurus Group. Per la seua banda, el centre tecnològic Eurecat Lleida va presentar el projecte europeu VitiGEOSS, que ha desenvolupat una plataforma intel·ligent amb eines digitals per a la viticultura de precisió, que impulsen una gestió més sostenible de la vinya i la resiliència d’aquest cultiu davant del canvi climàtic.La presència catalana a l’MWC ha estat de rècord amb 360 empreses –291 al saló de les start-ups 4YFN, que ha complert deu anys, i 69 entre companyies, entitats i centres tecnològics–, la qual cosa representa un 8,1% més que l’any passat. La gran majoria es va exposar als estands de la Generalitat, que va incrementar un 2% l’ocupació respecte al 2023. Els càlculs d’ACCIÓ eren que les firmes emergents hagin mantingut unes 1.400 entrevistes durant els quatre dies del saló.

Entitats socials demanen “control humà” en l’aplicació de la IA

La intel·ligència artificial aplicada a la garantia dels drets socials té una “potencialitat màxima” però també riscos. Per això, la Taula del Tercer Sector va demanar ahir a les administracions un “control humà” als sistemes d’IA. “Si només ens basem en algoritmes, les persones poden sortir-hi perdent”, va assegurar la seua presidenta, Francina Alsina. Ahir el projecte m4Social va presentar un informe sobre els beneficis i els riscos d’aquests sistemes en la gestió dels serveis públics. Entre els principals beneficis detectats hi ha una major velocitat, eficiència i qualitat en l’atenció dels serveis públics, l’oportunitat de dissenyar millors polítiques i la millora en la gestió interna de l’administració. D’altra banda, identifica com a riscos potencials la falta de seguretat i privacitat, la falta de transparència i rendició de comptes per part de l’administració i la possible amplificació de biaixos i discriminacions.