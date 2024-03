Mireia González, Núria Vilà i Carla Mallol, Premis Mila

La quarta tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes de la Paeria, Carme Valls, i la presidenta del Col·legi de Periodistes de Lleida, Laura Alcalde, van anunciar ahir a les guanyadores de la 17a edició del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida. Es tracta de Mireia Gonzàlez Antó, presidenta de la Fundació Castell del Remei, en la categoria de premsa escrita pel reportatge Pròxima estació: Mart, publicat a Mangrana Cultura Contemporània el març del 2023, sobre el projecte Hypatia. Carla Mallol Marín ha estat la guanyadora en la categoria de Mitjans Digitals, pel reportatge Pobresa menstrual, una violència invisible i envoltada d’estigmes, publicat a La Directa SCCL, el novembre del 2023, i Núria Vilà, també en Mitjans Digitals, pel reportatge La violència contra les dones a l’Iraq és alta: se les mata fàcilment. El suïcidi també és preocupant, publicat a la Revista CTXT, el juny del 2023.

En aquesta edició es van presentar 18 treballs i l’entrega dels guardons se celebrarà el proper 7 de març, a les 18.00 hores, a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, en el marc dels actes organitzats per la Paeria amb motiu del 8 de març. El jurat va voler agrair la participació i va insistir en la importància de mantenir aquest premi per visibilitzar les lluites feministes i el camí que queda per recórrer per a la igualtat efectiva.